В Татарстане в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга", где изготавливают ударные дроны "Шахед" для войны с Украиной, вечером в пятницу, 28 ноября, загорелся склад. Об этом пишут российские СМИ.
Телеграм-канал ASTRA сначала сообщил, что горит склад хранения аккумуляторов на площади 1000 квадратных метров. Впоследствии добавил, что огонь распространился и уже занимает 5000 квадратных метров.
Отмечается, что самостоятельно эвакуировались более 300 человек. О раненых или погибших, как и о причинах пожара, не сообщается.
Что известно об ОЭЗ "Алабуга"
Как сообщал ранее УНИАН, РФ планирует привлечь из КНДР тысячи "сборщиков шахедов" для работы на предприятиях отдельной экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. По информации Главного управления разведки, в конце октября для обсуждения деталей продажи рабочих рук в МИД РФ состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, которая ответственна за поиск и подбор корейских работников. Привлеченной рабочей силе Кремль якобы обещает платить около 2,5 доллара за час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов.
Летом 2025 года РФ впервые показала производство "Шахедов" в "Алабуге". В сюжете телеканала "Звезда" утверждается, что Россия смогла полностью локализовать производство ударных дронов, и все основные узлы изготавливают на одном предприятии.
Также мы писали, что Россия вербует женщин из ЮАР для производства дронов в "Алабуге". По данным Института науки и международной безопасности, африканских женщин заманивают под видом трудоустройства в сфере строительства и обслуживания, а затем переводят на производственные линии дронов.