Сообщается, что огонь распространился на площадь 5000 квадратных метров.

В Татарстане в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга", где изготавливают ударные дроны "Шахед" для войны с Украиной, вечером в пятницу, 28 ноября, загорелся склад. Об этом пишут российские СМИ.

Телеграм-канал ASTRA сначала сообщил, что горит склад хранения аккумуляторов на площади 1000 квадратных метров. Впоследствии добавил, что огонь распространился и уже занимает 5000 квадратных метров.

Отмечается, что самостоятельно эвакуировались более 300 человек. О раненых или погибших, как и о причинах пожара, не сообщается.

Видео дня

Что известно об ОЭЗ "Алабуга"

Как сообщал ранее УНИАН, РФ планирует привлечь из КНДР тысячи "сборщиков шахедов" для работы на предприятиях отдельной экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. По информации Главного управления разведки, в конце октября для обсуждения деталей продажи рабочих рук в МИД РФ состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, которая ответственна за поиск и подбор корейских работников. Привлеченной рабочей силе Кремль якобы обещает платить около 2,5 доллара за час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов.

Летом 2025 года РФ впервые показала производство "Шахедов" в "Алабуге". В сюжете телеканала "Звезда" утверждается, что Россия смогла полностью локализовать производство ударных дронов, и все основные узлы изготавливают на одном предприятии.

Также мы писали, что Россия вербует женщин из ЮАР для производства дронов в "Алабуге". По данным Института науки и международной безопасности, африканских женщин заманивают под видом трудоустройства в сфере строительства и обслуживания, а затем переводят на производственные линии дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: