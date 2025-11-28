Отсутствие высокопоставленного американского дипломата на ключевой трансатлантической встрече станет "крайне необычным", пишет издание.

Государственный секретарь США Марко Рубио, вероятно, пропустит встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3 декабря. Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника.

Отмечается, что отсутствие высокопоставленного американского дипломата на ключевой трансатлантической встрече станет "крайне необычным". По данным издания, представлять Вашингтон на встрече будет заместитель госсекретаря Кристофер Ландау.

Reuters не известно, почему Рубио планирует пропустить встречу министров, но, как говорится в публикации, "его вероятная неявка происходит на фоне того, что американские и украинские чиновники пытаются сократить разногласия в плане президента Дональда Трампа по прекращению вторжения России в Украину, а некоторые европейские дипломаты жалуются, что их исключают из этого процесса".

"Обычно в год проводится две официальные встречи министров иностранных дел стран НАТО, и чрезвычайно редко бывает, чтобы государственный секретарь США отсутствовал. В 2017 году, во время первого срока Трампа, тогдашний государственный секретарь Рекс Тиллерсон сначала планировал пропустить апрельскую встречу, хотя потом встречу перенесли, чтобы учесть его график", - говорится в статье.

Представитель Госдепа отказался комментировать изданию возможное отсутствие Рубио на встрече министров и заявил, что Рубио недавно встречался с несколькими европейскими чиновниками в Швейцарии. Высокопоставленный чиновник Госдепа также заявил, что Рубио посещает достаточное количество собраний, мол, он уже побывал на десятках встреч с союзниками по НАТО, и "было бы абсолютно непрактично ожидать его присутствия на каждой встрече".

"Украинские и европейские чиновники опасаются, что их могут заставить согласиться на соглашение, которое является слишком выгодным для российских интересов. Эти опасения значительно усилились после того, как 18 ноября в СМИ появился проект плана из 28 пунктов по прекращению войны. Отсутствие Рубио рискует углубить вопрос о приверженности Вашингтона европейской безопасности, которая уже подверглась удару в последние годы", - пишет Reuters.

Позиция США в переговорах по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп хочет признать Крым и Донбасс частью Российской Федерации, чтобы склонить Кремль к заключению соглашения об окончании войны. Издание The Telegraph отметило, что именно с таким предложением он отправляет в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и собственного зятя Джареда Кушнера.

Также мы писали, что США хотят заключить мирное соглашение до предоставления гарантий безопасности Украине. По словам собеседников Politico, такое условие было подчеркнуто в американских предложениях Киеву в течение прошлой недели.

