Военные отмечают, что продолжают ослабление боевых возможностей врага.

Во временно оккупированном Крыму, на аэродроме Саки, ВСУ поразили командно-диспетчерский пункт управления РФ, места хранения ударных БПЛА "Орион" и несколько объектов противовоздушной обороны противника.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВС Украины. По словам военных, в результате удачной отработки поражено несколько важных целей противника, в том числе зенитно-ракетные комплексы Тор-М2 и Панцирь-С1.

"Подразделения ВМС ВС Украины во взаимодействии с подразделениями ССО ВС Украины провели успешную операцию. В результате - на аэродроме Саки поражен командно-диспетчерский пункт управления противника, места хранения ударных БПЛА "Орион" и несколько объектов ПВО, в частности ЗРК Тор-М2 и Панцирь-С1. Также была поражена установка ЗУ 23-2 на базе КамАЗа", - рассказали военные.

Видео дня

На видео, которое обнародовали ВМС, можно увидеть кадры поражения вражеских целей.

"Ослабление боевых возможностей врага - еще один шаг к победе!", - отмечают в ВСУ.

Удары по РФ - детали

Как писал УНИАН, в ночь на 25 ноября большой десантный корабль в порту Новороссийска был поражен дронами, когда находился у причала военно-морской базы. Во время атаки российская ПВО активно работала по гражданской инфраструктуре Новороссийска - произошли неоднократные попадания ракет комплекса "Панцирь" по жилым домам. Впоследствии стало известно, что пораженный корабль переместили двумя буксирами. Исследователь Том Байк предположил, что это большой десантный корабль проекта 1171.

