Есть два простых способа, которые помогут сохранить этот фрукт свежим как можно дольше.

Тост с авокадо - любимый завтрак многих, но часто половина фрукта остается из-за его насыщенного вкуса. Обычно вторая неиспользованная половинка авокадо быстро темнеет. Однако компания, которая занимается выращиванием этого фрукта в Мексике, поделилась советом, как это можно предотвратить, пишет Express.

Издание отмечает, что при соблюдении этих советов, любители авокадо могут сэкономить значительную сумму денег, поскольку не придется покупать новое авокадо каждый раз, когда одно разрезают.

Сперва следует удалить косточку из авокада и сразу же смазать мякоть неиспользованной половины свежим лимонным соком. Далее нужно завернуть половину авокадо в пищевую пленку и хранить в холодильнике.

Примечательно, что есть еще более простой способ хранения авокадо. Разрежьте авокадо пополам и положите его в стеклянную или пластиковую емкость, наполненную водой, мякотью вниз, и храните в холодильнике.

По словам экспертов, этот метод хранения предотвратит потемнение авокадо примерно еще на два дня.

Затем эксперты поделились, что можно это консервированное авокадо намазать на тост или нарезать кубиками в салат. Также из авокадо можно сделать кремовое гуакамоле. Для этого следует добавить помидоры, лайм, кориандр, лук и перец чили.

Другие советы по употреблению авокадо

Ранее УНИАН сообщал, что нередко при разрезе авокадо имеет не зеленую, а коричневую мякоть. У потребителя может возникнуть вопрос, можно ли такое авокадо есть. Объясняется, что авокадо становится коричневым из-за естественного процесса, который называется окислением. Такой цвет не всегда означает, что фрукт испортился, но эксперты перечислили другие признаки, что его употреблять нельзя.

Также мы писали, что не только мякоть, но и кожура авокадо обладает полезными свойствами. Эксперты рассказали, какие питательные вещества содержатся в кожуре этого фрукта и как ее приготовить.

