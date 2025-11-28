По мнению журналистов, Украина оказалась в ловушке логики, где любой рациональный выбор может привести к тому же катастрофическому результату.

Украина столкнулась с крайне проблемным выбором: Россия настаивает на выводе войск Киева из всех районов Донецкой области, которые они сейчас удерживают, включая важнейшие опорные пункты Славянск и Краматорск. Их РФ так и не смогла захватить, несмотря на почти четыре года интенсивных боевых действий. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что Киев разумно отвергает план, требующий капитуляции без сопротивления, но, продолжая борьбу, он рискует стать бесполезным по мере ухудшения военных перспектив, включая нехватку личного состава, потери техники и наступление России.

"Если Украина продолжит сопротивление, ухудшение динамики боевых действий к 2026 году может позволить России захватить весь Донбасс (или даже больше), устранив ключевое препятствие к прекращению огня и оставив Украину с тем же конечным результатом, только на худших условиях", - сказано в статье.

Видео дня

По мнению журналистов, Украина оказалась в ловушке логики, где любой рациональный выбор может привести к тому же катастрофическому результату. Она вынуждена выбирать между "дефектным миром", неопределенностью принуждения и риском боевых действий, которые в итоге приведут к худшей сделке.

Как закончится война в Украине

Политолог Дэн Рейтер утверждает, что существуют два основных условия для окончания войны: во-первых, обе стороны должны быть уверены, что их противник не нарушит заключенное мирное соглашение - проблема обязательств. Во-вторых, должны быть достоверные данные о силе и решимости каждой стороны. Он пояснил:

"Войны на истощение, подобные украинской, обычно проясняют последнее. После многих лет боевых действий относительный военный баланс сил становится очевидным. Но проблема обязательств почти всегда сохраняется, поскольку обе стороны должны быть уверены в том, что соглашения не будут нарушены, как только изменятся обстоятельства. Именно поэтому Украина так сильно зажата в тисках".

Отмечается, что мирные соглашения обычно работают только тогда, когда обе стороны могут доверять друг другу или когда влиятельный исполнитель делает нарушения неприемлемо дорогостоящими. Когда принуждение слабое, вероятны "войны за преемников". Сегодня у США и Европы нет единой воли или возможностей гарантировать будущую безопасность Украины. Россия рассматривает этот конфликт как региональную войну против НАТО - якобы экзистенциальную битву, ради которой Москва готова терпеть годы кровопролития, пока не будут достигнуты её цели. Проблема обязательств остаётся принципиально нерешённой.

Издание пишет, что расплывчатые положения о принуждении к выполнению обязательств в недавно предложенном "мирном плане" не решат фундаментальный дефицит доверия. Без жёстких обязательств, подкреплённых не просто обещаниями, а реальными действиями Европы, Киев рискует сегодня сдать территорию, а Москва сможет нанести новый удар, когда для этого будут подходящие условия.

Ситуация на фронте

По мнению журналистов, если Украина отклонит текущие предложения и продолжит боевые действия, ей грозит нарастающее истощение сил:

"Однако военная обстановка не настолько плоха, чтобы оправдать "диктатные меры". Линия фронта не находится под угрозой обрушения, а украинские вооружённые силы остаются грозной боевой машиной. России будет сложно успешно захватить Славянск и Краматорск в 2026 году. Тем не менее, общая траектория войны остаётся негативной для Украины. Россия понесла тяжёлые потери, но её способность принять их и усилить войска превосходит возможности Украины. Если Киев потеряет ещё больше территорий или его вооружённые силы будут истощены, переговоры ещё больше сдвинутся в пользу России".

Важно, что принятие "мирного плана" сейчас, который предполагает отказ от территорий, ограничение суверенной обороны, амнистию за военные преступления и отказ от защиты НАТО - всё это в обмен на неопределённое сдерживание. Он может привести к серьёзному разрыву в гражданско-военных отношениях и дестабилизировать Украину в целом. Текущая военная ситуация не оправдывает сдачу этих территорий, и подобные уступки почти наверняка разожгут среди офицеров нарратив "удара в спину", подрывая доверие к гражданскому руководству Украины.

Издание утверждает, что ведя переговоры с ослабленной позиции, страна часто сталкивается с трагическим выбором: продолжать сражаться в надежде на более выгодные условия или смириться с тяжёлыми потерями сейчас и рисковать внутренними потрясениями. Лидеры часто "играют на возрождение", продолжая сражаться ещё долго после того, как поражение кажется вероятным, надеясь избежать вины внутри страны.

Отмечается, что выбор Украины может свестись к варианту "плохо сейчас или, возможно, ещё хуже позже". Донбасс нельзя оставить без боя, но боевые действия грозят теми же уступками, которые были вынуждены пойти в гораздо более тяжёлых условиях. В то время обещания западной поддержки становятся всё более шаткими, а перспективы действительно справедливого мира отдаляются. Иногда жестокая логика войны означает, что единственный выход - это горький компромисс, даже если вы знаете, насколько он несостоятелен.

"Мирный план" США - последние новости

Ранее журналист Джейми Деттмер писал, что "мирный план" США, который в значительной степени требует пойти на уступки России, может быть максимумом, на который может рассчитывать Украина.

Он отмечал, что несмотря на весь героизм, пока нет оснований считать, что Украина сможет изменить ситуацию в свою пользу. Киев вряд ли выйдет из самой опасной зимы в течение всей полномасштабной войны в лучшем состоянии. Зато, по мнению аналитика, Украина может оказаться в еще более слабом состоянии - на поле боя, в тылу и во внутренней политике.

Вас также могут заинтересовать новости: