Седьмой выпуск проекта прошел очень эмоционально.

Вышел 7-й выпуск "Холостяка-14", события которого снова развивались в Карпатах. На этот раз участницы устроили вечерницы, откровенно говорили о своих чувствах и едва не подрались за главного героя. Стало известно, кто из девушек не выдержал испытаний и покинул проект.

Новый эпизод 14-го сезона был посвящен теме "ДНК любви". С самого начала Тарас Цымбалюк пригласил всех девушек на групповое свидание, чтобы устроить настоящие карпатские вечеринки. Главный герой вместе с девушками познавал традиции, танцевал, играл в древние игры, а в конце устроил колоритный ужин.

За это время Тарас успел пообщаться с несколькими девушками. В частности, с Анастасией, Надин, Ириной и Валерией. С последней состоялся не самый приятный разговор. Актер признался, что чувствует напряжение в их отношениях и, несмотря на определенную симпатию, решил все же попрощаться с девушкой.

Видео дня

"Ну, пожалуй, не стоит тянуть с этим, я не вижу просто смысла. Ты особенная девочка и я тебе хочу искренне пожелать найти человека, с которым у тебя будет полная гармония", - сказал Цымбалюк.

В конце вечерниц холостяк пригласил на индивидуальное свидание любимицу зрителей Ирочку. Вместе они записывали звуки Карпат и релаксировали в СПА.

Эта встреча завершилась нежным поцелуем. Впрочем, девушка отметила, что еще не готова полностью раскрываться перед Тарасом и хочет делать все постепенно.

Параллельно в доме участниц состоялись посиделки, во время которых Дарья получила желанный подарок от холостяка. В прошлом выпуске девушка рассказала Тарасу, что хочет украшение с ее любимым символом - лебедем - и таки получила желаемое. От счастья владелица свадебного салона не сдерживала эмоций.

Еще одно свидание состоялось у Тараса и косметолога Оксаны. Они познавали вместе ковку. Холостяк даже сделал для девушки металлическое сердечко.

В свою очередь другие участницы начали обсуждение поцелуев с Цымбалюком. Для некоторых из них было полной неожиданностью узнать, что Тарас уже сблизился с определенными девушками, а именно Надин и Ириной. Больше всех возмущалась легкоатлетка Ольга, которая до этого еще не была на индивидуальном свидании. Впрочем ее эмоции изменились на положительные после полученного приглашения от главного героя.

Вместе Тарас и Оля посетили мольфара и устроили пикник посреди живописных гор, во время которого девушка раскрыла печальные подробности прошлых отношений. Оказалось, мужчина мог поднять на нее руку, а сейчас почти не участвует в воспитании двух общих детей.

В конце седьмого выпуска "Холостяка-14" произошел неожиданный момент, ведь Тарас Цымбалюк не появился на церемонии роз, чем не на шутку напугал всех участниц.

Вместо Тараса к ним вышел ведущий проекта Григорий Решетник и сообщил, что у актера резко ухудшилось состояние здоровья и ему пришлось вызывать "скорую".

"Гриша, привет, мне очень плохо, я вызвал скорую передай девушкам", - говорилось в его сообщении Цымбалюка.

Церемонию роз пришлось провести Решетнику. Именно он озвучил, что у Тараса остались вопросы к Ольге и Оксане, поэтому с ними пройдет "свидание на вылет" в следующем выпуске. Другие же участницы: Надин, Анастасия, Ирина, Дарья и Ирочка получили заветные розы.

Также в 7-м выпуске одну из участниц заподозрили в манипуляциях в общении с Цымбалюком.

Вас также могут заинтересовать новости: