Что произойдет, если подключить кабель USB 2.0 к порту USB 3.1

Если вы хотите получить максимум скорости – убедитесь, что и кабель, и порт, и устройство поддерживают современный стандарт.

Универсальная последовательная шина (USB) была впервые представлена в 1996 году и с тех пор прошла множество модернизаций, включая последние стандарты, такие как USB 4, который обеспечивает гораздо более высокую скорость передачи данных и поддержку других протоколов.

Как следует из термина "универсальный", USB-порты обычно совместимы со всеми кабелями и разъемами USB Type-A. Это значит, что если вы вставите кабель стандарта USB 2.0 в порт стандарта USB 3.1, устройство запустится – но будет работать на скорости USB 2.0, то есть до 480 Мбит/с, с мощностью, характерной для USB 2.0, объясняют в BGR.

Аналогично, если вы подключаете современный кабель (USB 3.1 и выше) к устаревшему порту (USB 2.0) – "продвинутый" кабель просто понизит свою работу до возможностей старого порта.

Как подчеркивают специалисты, главный недостаток такого "микширования" – ограниченная скорость передачи данных и зарядки. Это значит, что даже если у вас современный ноутбук, но кабель или устройство старого стандарта – вы не получите преимуществ высокой скорости и мощности.

Впрочем, для стандартных задач – таких как подключение мыши, клавиатуры, флеш-накопителя, старый кабель вполне подойдет.

Как определить тип USB-кабеля

В статье BGR упоминается, что часто стандарты USB можно отличить "на глаз" – по цвету внутренних вставок и маркировке портов.