Союзники могут защитить Украину от нового нападения РФ даже без гарантии членства в НАТО.

Еще в 2019 году Украина внесла поправки в Конституцию, закрепляющие стратегический курс на получение полноправного членства в НАТО и Европейском Союзе. Тем не менее вступление Украины в Альянс под вопросом, так как страны-члены НАТО опасаются прямого столкновения с Россией, из-за чего Киеву приходится рассматривать альтернативные гарантии безопасности.

В Bloomberg рассказали, на какие гарантии безопасности может рассчитывать Украина от союзников, если ей не удастся вступить в НАТО или Евросоюз. Журналисты отметили, что есть несколько вариантов, которые потенциально могут защитить страну от нового нападения России.

Защита Украины по типу статьи 5 НАТО, но без членства в Альянсе

В агентстве напомнили, что для вступления в НАТО Украина должна заручиться поддержкой всех стран-членов Альянса. Тем не менее Венгрия и Словакия, которые поддерживают относительно дружеские отношения с Россией, выступают против членства Украины. Более того, РФ также не поддерживает вступление Украины в НАТО, что является очередной преградой.

В начале 2025 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине защиту по типу статьи 5 НАТО, но без фактического вступления страны в Альянс. Журналисты объяснили, что обязательство коллективной обороны, включенное в учредительный договор НАТО, устанавливающее, что вооруженное нападение на одного из членов Альянса должно рассматриваться как нападение на всех. В таком случае другие страны должны будут оказать помощь своему союзнику, как индивидуально, так и совместно с другими.

Источники рассказали журналистам, что план Мелони заключается в том, что членство Украины в НАТО больше не будет обсуждаться, что удовлетворит одно из требований России. Вместо этого предлагается механизм коллективной помощи от стран-членов Альянса.

Согласно этому предложению, государства, имеющие ранее заключенные двусторонние соглашения с Украиной, будут быстро согласовывать ответные меры в случае нового нападения России. Они будут принимать решение о предоставлении помощи Украине в течение 24 часов.

Помощь союзников может включать в себя предоставление быстрой и устойчивой оборонной поддержки, укрепление ВСУ, оказание экономической помощи и введение санкций против России.

Двусторонние соглашения о взаимной обороне

Еще одним вариантом защиты Украины могло бы быть заключение двусторонних соглашений о взаимной обороне с другими странами. Преимуществом является то, что Киев может заключать такие соглашения со странами-членами НАТО, но не под эгидой всего Альянса.

В агентстве считают, что наиболее эффективным было бы соглашение о взаимной обороне с США, учитывая военное и финансовое влияние Америки. Тем не менее маловероятно, что нынешний президент США Дональд Трамп допустит это.

Журналисты напомнили, что США заключили такое соглашение с Японией в 1951 году. Договор дает право США размещать военные силы на территории Японии в обмен на обещание защитить страну в случае нападения.

Отправка миротворцев

В начале 2025 года Франция и Великобритания взяли на себя инициативу по формированию "коалиции желающих". В нее вошли страны, которые готовы принять участие в миссии по созданию многонациональных "сил обеспечения безопасности" на территории Украины.

В агентстве напомнили, что в "коалицию желающих" уже входят около 30 стран. "Силы обеспечения безопасности" будут выполнять функции миротворцев после прекращения боевых действий в Украине, а также помогать в восстановлении и содействии возобновлению экономической деятельности.

Журналисты добавили, что члены "коалиции желающих" рассказали американской администрации о своих планах. Тем не менее Трамп исключил возможность отправки американских наземных войск, но оставил открытой возможность оказания воздушной поддержки.

Одновременно с этим союзники Украины намерены значительно укрепить ВСУ, а также увеличить поставки оружия, чтобы дать возможность Киеву защитить себя. В частности, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен называла эту стратегию "превращением Украины в стального дикобраза".

Возможные проблемы

В агентстве отметили, что Россия может не согласиться даже на такие варианты гарантий безопасности для Украины, что усложнит мирные переговоры. После саммита Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске 15 августа американские чиновники говорили о том, что глава Кремля согласен с тем, что Украина может получить гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО. Тем не менее в Москве пока публично не подтвердили это.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва выступает против присутствия войск стран-членов НАТО на территории Украины. Более того, в агентстве напомнили, что в 2022 году Кремль запросил гарантии безопасности, которые дали бы государствам-гарантам, включая Россию и Китай, право вето на оказание помощи Украине в случае нападения.

Также пока не ясно, кто будет нести расходы, связанные с любыми гарантиями безопасности для Украины. Некоторые страны могут быть не склонны выделять средства.

Журналисты подчеркнули, что еще одним серьезным препятствием является отсутствие перемирия, которое хотя бы временно закрепило линию фронта между украинскими и российскими войсками. В агентстве резюмировали, что вопрос гарантий безопасности для Украины все еще остается открытым и требует обсуждений.

