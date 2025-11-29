Зума представляла в Национальной ассамблее оппозиционную партию МК, возглавляемую её отцом.

Одна из дочерей бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы ушла с поста депутата парламента после сообщения о том, что она вербовала молодых людей для службы в российских войсках в войне против Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Партия "Умконто веСизве" заявила, что Дудузиле Зума будет всецело сотрудничать с продолжающимся расследованием дела. Она отрицает участие в какой-либо российской вербовочной кампании, в то время как партия вообще не участвовала в войне в Украине, добавили в партии.

"Мы уважаем действия властей", - заявил председатель партии Нати Нхлеко.

Отмечается, что Нкосазана Зума-Нкубе, другая дочь Зумы, на прошлой неделе возбудила уголовное дело против своей сводной сестры и двух других лиц за то, что они обманным путём заманили мужчин в Россию и передали их наёмнической группировке для участия в войне в Украине без их ведома и согласия, Обвинения ещё предстоит установить в ходе расследования.

Тяжёлое положение мужчин впервые стало известно после того, как президент Сирил Рамафоса распорядился провести расследование вербовки граждан ЮАР для участия в войне России против Украины.

Дудузиле Зума - что о ней известно

Дудузиле Зума ранее была связана с российскими кампаниями в социальных сетях, где она публиковала в поддержку президента РФ Владимира Путина. В настоящее время она находится под следствием по обвинению в государственной измене за подстрекательство к насилию в социальных сетях в 2021 году, когда около 350 человек погибли в результате беспорядков после того, как её отец был отправлен в тюрьму за неуважение к суду.

Группа из примерно 20 мужчин из ЮАР и Ботсваны, к которым обратилась Дудузиле Зума, отправилась в Россию в июле, получив предложение пройти подготовку в качестве телохранителей для работы в политической партии её отца. По словам некоторых родственников, они подписали военные контракты на русском языке, были отправлены на фронт в Украине и потеряли связь с семьями в августе.

Ранее в этом месяце администрация Рамафосы сообщила, что 17 южноафриканцев, застрявших в украинском регионе Донбасс, обратились в правительство ЮАР за помощью.

