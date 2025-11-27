Министр иностранных дел страны отметила, что российская угроза не исчезнет, даже если война завершится завтра.

Если в рамках потенциального мирного соглашения на численность Вооруженных сил Украины будут наложены ограничения, лимит нужно устанавливать и на объемы российской армии.

Такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен во время виртуальной встречи министров иностранных дел Евросоюза, сообщает Yle. По ее словам, хотя в Кремле вряд ли одобрят такую идею, но этот шаг получил бы широкую поддержку международного сообщества.

"Разумно, что если, например, требования или ограничения накладываются на жертву по численности сил обороны, то по крайней мере такие же требования должны быть наложены и на агрессора... Это можно связать в более широком смысле с системой контроля над вооружениями для России", – пояснила министр.

Валтонен акцентировала, что исторически именно Россия была угрозой для соседних стран, а не наоборот.

Глава финского МИД также добавила, что это требование – как и другие – Россия примет только в том случае, если других вариантов у страны-агрессора не будет. В то же время она отметила, что российская угроза никуда не исчезнет, даже если война в Украине завершится уже завтра. Валтонен говорит, что Европа должна подготовиться всеми способами.

РФ требует сокращения численности ВСУ

С начала полномасштабной войны РФ против Украины сокращение численности украинских Вооруженных сил было одним из ключевых требований агрессора. Этот пункт был и в 28-пунктном "мирном плане", о котором писали западные СМИ.

Известно, что после переговоров между Украиной и США в Женеве "план" сократили до 19 пунктов, но их содержание не раскрывалось.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов заявил, что вопрос сокращения украинской армии на встрече в Женеве не обсуждался. По его словам, речь шла о взглядах относительно численности Вооруженных сил мирного времени.

