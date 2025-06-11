Сербский лидер совершит визит в Одессу.

Президент Сербии Александар Вучич сегодня, 11 июня, совершит визит в Украину впервые с начала полномасштабной войны РФ. В частности он приедет в Одессу. Об этом говорится на сайте администрации сербского президента.

Как стало известно, Вучич на один день приедет в Украину, чтобы принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который состоится в Одессе.

По информации СМИ, в Одессу также приедут премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, румынский президент Никошур Дан и лидер Молдовы Майя Санду.

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В сети также сообщают, что в Одессу также приедут премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Румынии Никошур Дан и лидер Молдовы Майя Санду.

Александар Вучич - последние новости

Напомним, недавно сербский президент прилетел в Москву, чтобы принять участие в военном параде 9 мая. По его словам, он ожидает от Европейского Союза последствий за такое свое решение.

"Вместо того, чтобы относиться к нам с пониманием и снисхождением, как к малому народу, которому причинили большую обиду, забрав 14 процентов нашей территории, сегодня они имеют свои интересы и говорят нам: "Не возвращайтесь к прошлому"", - прокомментировал он реакцию ЕС на свой визит в Москву.

Также Вучич заявил, что уважает территориальную целостность Украины, несмотря на свой визит в Москву. Таким образом он отверг предположение о том, что его тесные связи с Россией и желание Сербии присоединиться к ЕС противоречат друг другу.

"Политическая воля Сербии является однозначной: Сербия должна идти по европейскому пути, ускорять свою интеграцию и выполнять свою работу", - сказал Вучич.

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