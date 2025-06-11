Президент Сербии заявил, что поддерживает защиту территориальной целостности государств-членов ООН.

Сербия готова помочь Украине восстановить после войны какой-то разрушенный россиянами город, но не знает, как положить конец самой войне. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент страны Александар Вучич заявил во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".

В частности на брифинге, в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и представители других приглашенных государств, сербского лидера спросили, можно ли, по его мнению, достичь согласия между Украиной и Россией.

"Не знаю. Спросите господина Владимира, или еще кого-то. Мне кажется, что это вопрос на 100 миллиардов долларов или евро. Я не могу высказать предложение, предположений, не могу вмешаться во внутренние дела Украины. Украине принадлежит право решать там, где речь идет об их делах", - сказал Вучич.

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Также его спросили, какова перспектива экономических связей между Сербией и Украиной.

"Очень важно, что мы обсудили наше двустороннее сотрудничество, гуманитарную помощь, в частности некоторые другие вопросы. Даже предложил некоторые новые модели, новые участки сотрудничества между Сербией и Украиной", - заявил Вучич.

Он добавил, что между ним и Зеленским позже состоятся определенные переговоры.

"Итак, я думаю, что мы сможем рассмотреть некоторые вопросы относительно экономического нашего оборота, какие-то вопросы бывших времен... Надеюсь, что наше сотрудничество будет расти и как можно быстрее выйдет на более высокий уровень", - сказал сербский президент.

Во время своей приветственной речи Вучич сказал, что для него "честь и привилегия" быть сегодня в Украине, в частности в Одессе и поблагодарил за гостеприимство.

Обращаясь к Зеленскому, сербский лидер сказал: "Могу представить насколько вы и все украинские граждане сыты по горло всем тем, что мы здесь говорили о большой поддержке и помощи Украине и в конце концов все сводится к вашим людям и вашей стране и тому, что вы вынуждены заботиться о себе сами".

Он добавил, что Сербия остается твердой, решительной в отношении соблюдения международного права, устава ООН, включающего защиту территориальной целостности государств-членов ООН, как наиболее важных принципов.

"Мы всегда выступали за это и будем оставаться на этом решительно и я думаю, что это может быть полезным в определенном смысле для Украины также. Хочу поднять некоторые другие вопросы... Если будет прекращение огня, или перемирие, это касается вас (Зеленского - УНИАН) и украинского народа. Мы можем быть в этом помощниками, но я хотел бы взять с вами, господин президент, какие-то один-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Думаю, что это было бы очень понятно, заметно для украинского народа, чтобы он мог получить четкую поддержку", - подчеркнул Вучич.

Он также сказал, говоря о гуманитарном вопросе, политической поддержке, поддержке территориальной целостности, что Сербия готова слушать и смотреть, как можно помочь Украине.

"Надеюсь, мы можем сделать хоть немножко больший вклад для украинского народа без большой помпезности, и я думаю, что ваши люди этого стоят", - добавил президент Сербии.

Вучич в Украине

Как писал УНИАН, президент Сербии Александар Вучич 11 июня приехал в Украину впервые с начала полномасштабной войны РФ. Об этом сообщил сайт сербского президента, где также говорилось, что визит запланирован в Одессу - на саммит Украина - Юго-Восточная Европа.

В Одессу также приехали другие иностранные лидеры, в частности премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, румынский президент Никошур Дан и лидер Молдовы Майя Санду.

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