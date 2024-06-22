Белград экспортирует снаряды, которые используют ВСУ, западным союзникам с 2022 года.

Сербия незаметно наращивает продажи боеприпасов на Запад, которые в итоге идут на оборону Украины, хотя страна не присоединилась к санкциям Запада против России.

Издание Financial Times пишет, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году объем экспорта боеприпасов из Сербии в Украину через третьи стороны составил около 800 миллионов евро.

"Это часть нашего экономического возрождения, и это важно для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать в Украину или в Россию... но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге - это их работа. Даже если я знаю [куда попадают боеприпасы], это не моя работа. Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить легальность наших боеприпасов, чтобы мы их продавали... Я должен заботиться о своих людях, и это все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне", - заявил президент Сербии Александр Вучич.

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Сербия не входит ни в НАТО, ни в ЕС, а ее жители давно испытывают сентиментальную привязанность к России и обиду на Запад после натовских бомбардировок их страны в 1999 году. Белград также рассчитывает на то, что Москва заблокирует международное признание Косово.

Вучич сопротивляется давлению Запада, требующего принять санкции против России, и разрешает российские полеты, хотя и говорит, что стремится к тому, чтобы его страна стала членом ЕС. Он также стремится подстраховаться и сохранить дистанцию с Владимиром Путиным.

По словам аналитиков, для Запада поиск поддержки Украины стал важнее, чем подталкивание националистического лидера Сербии к демократическим реформам.

"Вучич замалчивает, что поддержка Украине есть, но не прямая", - говорит Иван Вейвода, научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене. "Он говорит размыто. Очевидно, что он не хочет признавать этого - он хочет, чтобы его ультраправые были довольны, - в то время как на самом деле Сербия оказывала Украине масштабную помощь в борьбе с Россией".

Участие Сербии в поставках боеприпасов в Украину настолько завуалировано, что официальные данные не отражают его, считают дипломаты и аналитики. Хотя сербские чиновники отмечают, что оружейная промышленность быстро развивается.

Война в Украине - позиция Сербии

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил поддержку Украине на фоне российского вторжения в Харьковскую область. По его словам, Белград открыт к "дружеским дискуссиям по всем вопросам и на всех уровнях".

При этом Сербия осталась единственной страной в Европе, которая расширяет военное и гражданское сотрудничество с РФ. В частности, Белград закупает российские вооружения и перенимает опыт гражданских отраслей.

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