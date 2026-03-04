Россию официально возвращают на престижную выставку в Венеции

Организаторы Венецианской биеннале опубликовали списки стран-участниц.

Впервые с начала полномасштабной войны в Украине Россию официально возвращают на Венецианскую биеннале искусств (La Biennale di Venezia).

Об участии РФ в 61-й Международной художественной выставке стало известно из обнародованного на ее сайте списка стран, которые откроют национальные павильоны на биеннале 2026 года. Как известно, Россия не была представлена на выставке с 2022 года.

На сайте указывается, что национальный павильон РФ будет называться The Tree Is Rooted In the Sky ("Дерево пустило корни в небо"), а комиссаршей будет Анастасия Карнеева. Выставка разместится в локации Giardini.

Организаторы подчеркнули, что биеннале является открытой платформой и что любая страна, признанная Италией, может подать заявку на участие.

"В ответ на обращения и заявки на участие от Венецианская биеннале отвергает любые формы исключения или цензуры культуры и искусства. Биеннале, как и город Венеция, остаётся пространством диалога, открытости и художественной свободы, поощряя связи между народами и культурами, с неизменной надеждой на прекращение конфликтов и страданий", - говорится в заявлении.

Венецианская биеннале искусств - что важно знать

La Biennale di Venezia - это одна из самых престижных и влиятельных художественных институций мира, основанная в 1895 году в Венеция. Главная выставка современного искусства проходит раз в два года и собирает художников, кураторов и критиков со всех континентов. Помимо художественной биеннале, институция организует отдельные форумы, посвящённые архитектуре, кино, театру, музыке и танцу, превращая город в масштабную культурную площадку.

Особенностью Венецианской биеннале является национальный принцип участия: страны представляют собственные павильоны с кураторскими проектами, отражающими актуальные художественные процессы и общественные темы. Биеннале считается индикатором глобальных тенденций в современном искусстве и важной платформой для культурного диалога, где пересекаются традиции, идеи и художественные эксперименты.

