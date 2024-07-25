Ни одна из 11 стран ЕС не стала на сторону Будапешта и Братиславы.

Попытки Венгрии и Словакии привлечь ЕС к своему последнему спору с Украиной были безрезультатными. Европейская комиссия не поддержала их просьбу призвать Киев отменить недавние санкции против российской нефтяной компании "Лукойл", пишет Financial Times.

В издании напомнили, что Венгрия и Словакия получили исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Однако недавнее решение Киева остановить транзит нефтепродуктов "Лукойла" из России через нефтепровод "Дружба" может уменьшить поставки, считают в обеих странах.

Поэтому они обратились в Еврокомиссию, которая занимается торговой политикой ЕС, с просьбой начать консультации в рамках торгового соглашения с Украиной. Однако комиссар ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис сообщил для Financial Times, что Брюсселю нужно больше времени для того, чтобы собрать доказательства и оценки правовой ситуации.

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По словам трех дипломатов, на вчерашнем заседании торговых представителей стран-членов ЕС 11 государств поддержали позицию Домбровскиса, а также ни одно из них не стало на сторону Будапешта и Братиславы.

Один из дипломатов отметил для издания, что торговое соглашение с Украиной содержит пункт о безопасности, который может позволить прервать поставки.

"Выбор времени для обращения является особенно ироничным, учитывая, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последние недели глубоко разозлил большинство своих партнеров по ЕС и Еврокомиссию, односторонне лоббируя мирный план в отношении Украины во время визитов в Россию и Китай без одобрения Брюсселя", - подчеркнули журналисты FT.

Кроме того, Украина отмечает, что по нефтепроводу течет такое же количество нефти, как и раньше, с помощью других российских компаний.

В Financial Times добавили, что российская нефть составляет 35-40% сырья на единственном нефтеперерабатывающем заводе Словакии, а продукты, произведенные из этой нефти, также экспортируются в Украину и Чехию, а оттуда в другие страны Центральной Европы. Из-за чего дипломат ЕС подчеркнул, если Словакия не сможет импортировать из России, то "последствия будут огромными".

В свою очередь президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что будет "вынужден реагировать", если Украина не изменит свою позицию относительно "Лукойла". По его словам, Словакия помогает Украине с запасами газа и поставками электроэнергии. В то же время представители Венгрии отказались комментировать эту ситуацию.

Транзит российской нефти - что известно

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Это связано с тем, что эта компания находится под санкциями.

В то же время венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

Кроме того, власти Словакии резко раскритиковали Украину за прекращение транзита российской нефти. По словам президента страны, если ситуация не улучшится, Словакии придется реагировать.

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