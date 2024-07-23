Будапешт будет блокировать выделение 6,5 миллиардов евро на вооружение для Украины, предусмотренных Фондом мира ЕС.

Венгрия будет блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира. Это будет происходить до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти в Венгрию, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью ATV Hírado.

Он отметил, что в соглашении об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной четко указано, что Украина не может полностью или частично прерывать транзит энергоносителей через свою территорию в страны ЕС. Сийярто считает, что Еврокомиссии будет трудно поддержать Украину в этом вопросе, однако Венгрия все равно не ограничится одной лишь жалобой в ЕС.

"Я дал понять, что пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 миллиардов евро компенсации за поставки оружия из Европейской миротворческой программы. Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 миллиардов евро, которой мы способствуем, пока Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения? Я считаю, что здесь кристально чистая ситуация, и Еврокомиссия должна действительно давить на Украину, чтобы снова разрешить поставки нефти "Лукойла" через Украину", - заявил венгерский дипломат.

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Украина остановила транзит нефти из РФ в Венгрию: что известно

Как писал УНИАН, на прошлой неделе в Венгрии пожаловались, что Украина остановила транзит российской нефти от компании "Лукойл". Все из-за того, что в Украине эта компания находится под санкциями. В МИД Венгрии утверждают, что действия Украины поставили страну под угрозу энергетического кризиса.

Аналогичные жалобы озвучил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его страна тоже до сих пор зависит от нефти из государства-агрессора.

Позже в Будапеште заявили, что обратятся за арбитражем в ЕС, а если это не сработает, то будут судиться с Украиной.

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