В Будапеште пригрозили, что перейдут к механизму урегулирования споров, если ЕС не сможет найти решение.

Венгрия призвала Евросоюз выступить посредником в разрешении конфликта с Украиной относительно прекращения транзита нефти от одного из крупнейших российских поставщиков ПАО "Лукойл", пишет Bloomberg.

На среду, 24 июля, Еврокомиссия созвала заседание так называемого торгового комитета, чтобы обсудить противостояние, которое, по мнению Венгрии и Словакии, угрожает их энергетической безопасности. Во вторник ЕК заявляла, что пока не видит никакого влияния на поставки нефти в блок.

"Мы рассчитываем на Европейскую комиссию и ожидаем, что она не подведет", – сказал министр иностранных дел Петер Сийярто в Бухаресте. Он повторил, что Венгрия перейдет к механизму урегулирования споров, если ЕС не сможет найти решение.

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По словам журналистов, спор ставит ЕС в неудобное положение. Чиновники и лидеры блока разочарованы многолетними усилиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уменьшить или прекратить западную помощь Украине и ослабить санкции против России. В ЕС были разъярены решением Орбана в начале этого месяца использовать ротационное председательство в блоке, которое сейчас возглавляет Венгрия, для проведения самоназванной "мирной миссии" без согласия Киева или Брюсселя.

Существуют также вопросы относительно того, насколько отключение "Лукойла" является проблемой энергетической безопасности, а насколько политической проблемой для Орбана.

Прекращение транзита нефти

В июне 2024 года Украина ввела санкции, которые блокируют транзит в Европу нефти "Лукойла". Это частично отменило исключение из санкций ЕС по поставкам российской нефти по трубопроводам. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "непонятным и неприемлемым" прекращение Украиной транзита нефти российского "Лукойла" в Венгрию.

Сийярто также пригрозил судебным разбирательством из-за решения Украины о прекращении поставок российской нефти. Дипломат заявил, что Киев якобы нарушил Соглашение об ассоциации.

Также в Венгрии заявили, что будут блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира. Это будет происходить до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

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