Ранее с угрозами со своей стороны выступила Венгрия.

Власти Словакии резко раскритиковали Украину за прекращение транзита российской нефти. Об этом сообщает словацкое издание Denník N.

По словам министра обороны страны Роберта Калиняка, Киев "очень рискует" из-за своего решения. Он также назвал действия Украины "безответственными".

Президент страны Питер Пеллегрини в свою очередь допустил, что в случае сохранения ситуации Словакия может применить определенные ответные меры. При этом он напомнил, что Словакия помогает Украине с реверсом газа и с поставками электроэнергии из ЕС.

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"Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать", - сказал президент, добавив, что, по его словам, Словакия не заслуживает такого подхода со стороны Киева.

Ситуация с транзитом российской нефти

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Украина остановила транзит российской нефти от компании "Лукойл" в соседние Словакию и Венгрию. Все из-за того, что в Украине эта компания находится под санкциями.

В Венгрии угрожают пожаловаться в суд на действия Украины и заверили, что будут блокировать военную помощь ЕС для Киева, пока ситуация не будет решена.

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