Власти Словакии резко раскритиковали Украину за прекращение транзита российской нефти. Об этом сообщает словацкое издание Denník N.
По словам министра обороны страны Роберта Калиняка, Киев "очень рискует" из-за своего решения. Он также назвал действия Украины "безответственными".
Президент страны Питер Пеллегрини в свою очередь допустил, что в случае сохранения ситуации Словакия может применить определенные ответные меры. При этом он напомнил, что Словакия помогает Украине с реверсом газа и с поставками электроэнергии из ЕС.
"Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать", - сказал президент, добавив, что, по его словам, Словакия не заслуживает такого подхода со стороны Киева.
Ситуация с транзитом российской нефти
Как писал УНИАН, на прошлой неделе Украина остановила транзит российской нефти от компании "Лукойл" в соседние Словакию и Венгрию. Все из-за того, что в Украине эта компания находится под санкциями.
В Венгрии угрожают пожаловаться в суд на действия Украины и заверили, что будут блокировать военную помощь ЕС для Киева, пока ситуация не будет решена.