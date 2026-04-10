Рейтинг одобрения Вэнса в США находится на исторически низком уровне, – Newsweek

Рейтинг одобрения вице-президента Джей Ди Вэнса резко упал, достигнув, по словам аналитика CNN Гарри Энтена, самого низкого уровня среди всех вице-президентов на данном этапе пребывания в должности, сообщает Newsweek.

Согласно данным опросов, собранных CNN, первоначальная симпатия к Вэнсу быстро исчезла, а его падение в рейтингах отражает общие политические трудности, с которыми сталкивается Белый дом.

По словам Энтена, рейтинг Вэнса среди избирателей резко ухудшился. Он отметил, что по результатам опросов Вэнс сейчас находится на исторически низком уровне по сравнению с другими вице-президентами на аналогичном этапе их срока полномочий.

Издание сообщает, что в эфире CNN Энтен ознакомил зрителей со своими собственными итогами общенациональных опросов, отслеживающих популярность Вэнса с момента его вступления в должность в январе 2025 года.

Согласно средним показателям опросов, представленным аналитиком данных, Вэнс сейчас занимает последнее место среди современных вице-президентов, если сравнивать их показатели на данном этапе пребывания в должности.

Приводится пример, что вице-президент Камала Харрис на аналогичном этапе имела минус 13 пунктов. Майк Пенс имел минус 7, Джо Байден – плюс 4 пункта, а Дик Чейни – значительно более высокий рейтинг одобрения, составлявший плюс 37.

Хотя аналитик и признал, что со временем популярность вице-президентов в целом, похоже, снижается, эта тенденция не полностью объясняла масштабы падения рейтинга Вэнса.

Примечательно, что чистый рейтинг одобрения Вэнса упал с +3 до -18.

"Это колебание на 21 пункт в отрицательную сторону. Его рейтинг падает", – сказал Энтен.

Аналитик считает, что это падение, судя по всему, не является изолированным явлением. Он предположил, что Вэнса "тянет вниз вместе с президентом США", и указал на общую политическую ситуацию, которая давит на администрацию в целом.

Заявление Вэнса о войне в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, находясь с визитом в Будапеште, заявил, что в переговорах между Россией и Украиной о прекращении войны наблюдается "значительный прогресс". В то же время он добавил, что на данный момент речь идет "о торгах за несколько квадратных километров территории в том или ином направлении". Он задал риторический вопрос, стоит ли это потери еще сотен тысяч российских и украинских мужчин. По мнению Венса, "война, по сути, потеряла смысл".

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова Вэнса "о торгах за несколько квадратных километров территории", отметил, что подобные оценки вице-президента США свидетельствуют о непонимании реальной цены территорий, за которые идет война. Президент Украины добавил, что Вэнс не принимает участия в переговорах США, Украины и России. По его мнению, если бы он был в составе американской делегации, то глубже разбирался бы, что такое клочок, а что такое реальная территория Украины. Зеленский подчеркнул, что оккупация таких территорий для России – это не символический результат, а плацдарм для дальнейшего наступления.

Вас также могут заинтересовать новости: