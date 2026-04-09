Зеленский прокомментировал слова Вэнса о 'торге за несколько километров территорий'

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что на данный момент речь идет "о торгах за несколько квадратных километров территории в том или ином направлении". Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

Он заявил, что подобные оценки свидетельствуют о непонимании реальной цены территорий, за которые идет война.

"Вице-президент, при всем уважении, не участвует в переговорах между США, Украиной и Россией. Я думаю, что если бы он участвовал, то и другие должностные лица, наверное, глубже разбирались бы, что такое клочок, а что такое реальная территория Украины, независимая территория Украины, важная, которая является приоритетной с точки зрения безопасности, там, где есть сильные оборонительные сооружения, фортификационные сооружения, там, где сейчас живет около 200 000 человек, и понимая, что цель России с самого начала первой оккупации, эта цель всегда была в том или ином виде, в том или ином порядке", - сказал президент.

Зеленский отметил, что оккупация таких территорий для России - это не символический результат, а плацдарм для дальнейшего наступления.

"И поэтому мы понимаем, что такое оккупация востока. Это возможность подготовки плацдарма, можно сказать, для последующих наступательных действий. То есть перед тем, как что-то делать, нужно знать детали", - добавил глава государства.

Что заявил Вэнс о переговорах и территориях

Как сообщал УНИАН, Вэнс заявил, что в переговорах между Россией и Украиной о прекращении войны наблюдается "значительный прогресс", а позиции сторон, по его словам, сблизились.

По его словам, стороны еще не достигли окончательного прогресса, но он "достаточно оптимистично настроен по этому поводу, потому что война, по сути, потеряла смысл".

Как заявил вице-президент США, на данный момент речь идет "о торгах за несколько квадратных километров территории в том или ином направлении".

Вас также могут заинтересовать новости: