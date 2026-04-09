Германия обвинила Венса в лицемерии после поездки к Орбану

В Берлине заявили, что визит вице-президента США накануне голосования выглядит как вмешательство.

Правительство Германии резко отреагировало на заявления вице-президента США Джея Ди Венса о якобы вмешательстве Европейского Союза в выборы в Венгрии, обвинив его в двойных стандартах и лицемерии, пишет Politico.

Заместитель пресс-секретаря правительства Себастьян Гилле заявил, что именно поездка Венса в Будапешт за несколько дней до голосования может выглядеть как попытка повлиять на избирательный процесс.

"Мы отвергаем эти обвинения. Тот факт, что вице-президент США был в Венгрии незадолго до выборов, сам по себе говорит о том, кто на самом деле вмешивается", – заявил Гилле.

Видео дня

Правительство Германии подчеркивает, что не имеет никаких предпочтений относительно результатов выборов и признает только решение венгерских избирателей.

Венс встал на сторону Орбана

Напомним, что во время визита в Будапешт Джей Ди Венс выступил вместе с премьером Виктором Орбаном и резко раскритиковал Брюссель.

Он заявил, что действия ЕС во время избирательной кампании являются "одним из худших примеров иностранного вмешательства", а также обвинил "бюрократов в Брюсселе" в давлении на венгров.

После открытой поддержки Орбана Венс столкнулся с критикой не только со стороны Германии, но и венгерской оппозиции. Лидер оппозиции Петер Мадяр подчеркнул, что ни одно иностранное государство не имеет права влиять на выборы.

"Это наша страна. Венгерская история пишется не в Вашингтоне, Москве или Брюсселе", – заявил Мадяр.

Ситуацию осложняет и позиция президента США Дональда Трампа, который неоднократно публично поддерживал Виктора Орбана во время кампании. В Вашингтоне Орбана считают важным идеологическим союзником в Европе, что делает нынешний конфликт частью более широкого политического противостояния.

