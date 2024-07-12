67% респондентов заявили, что Байден должен уйти в сторону и позволить кому-то другому баллотироваться в президенты.

Двое из трех американцев хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден выбыл с выборов.

Как сообщает Newsweek со ссылкой на данные опроса ABC News/Washington Post/Ipsos, давление на Байдена продолжает расти после неудачных дебатов 27 июня с экс-президентом и вероятным кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Этот опрос очень важен, поскольку недавно Питер Уэлч стал первым сенатором-демократом, который публично призвал Байдена уйти в отставку. Это может положительно повлиять на вице-президента Камалу Харрис, если она заменит американского лидера как кандидат от демократов. Опрос показал, что Харрис опережает Трампа среди всех взрослых с 49% поддержки против 46% у республиканцев.

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67% респондентов заявили, что Байден должен уйти в сторону и позволить кому-то другому баллотироваться в президенты. Еще 30% убеждены, что он должен продолжать кампанию, а 3% пропустили вопрос.

Согласно опросу, 62% демократов и приверженных демократам независимых кандидатов считают, что Байден должен уйти в отставку. Среди тех, кто был готов проголосовать за Байдена в ноябре, 54% теперь тоже считают, что он должен уйти в отставку.

У Трампа сторонников не намного больше - 50% респондентов сказали, что он должен сняться с выборов, 47% считают, что он должен продолжить, и 3% пропустили вопрос.

Выборы в США

Как писал УНИАН, в Демократической партии США усиливается убеждение, что Джо Байден должен сняться с президентской гонки и уступить место другому кандидату.

Известный голливудский актер и финансовый лидер Демократической партии Джордж Клуни, который в прошлом месяце был одним из организаторов большого сбора средств для президента США Джо Байдена, теперь уговаривает его не баллотироваться на переизбрание.

"Мы не собираемся выиграть в ноябре с этим президентом. Кроме того, мы не выиграем Палату представителей и потеряем Сенат. Это не только мое мнение. Это мнение каждого сенатора, члена Конгресса и губернатора, с которыми я общался частным образом. Каждый, независимо от того, что он или она говорит публично", - пояснил Клуни.

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