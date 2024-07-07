Сейчас в Демпартии продолжаются внутренние распри, и сторонников "отставки" Байдена становится все больше.

В Демократической партии США усиливается убеждение, что Джо Байден должен сняться с президентской гонки и уступить место другому кандидату, поскольку сам он не имеет шансов победить Дональда Трампа. Об этом пишет The Times.

После провальных дебатов с Трампом президент Байден попытался восстановить свою репутацию, дав интервью каналу ABC. Сторонники президента надеялись, что интервью сметет воспоминания о дебатах, во время которых он выглядел растерянным и слабым. Зато демократы восприняли это как не очень удачную попытку отмыться, которая ничего не меняет.

Опрос избирателей в "колеблющихся штатах" показал небольшое сокращение отставания Байдена от Трампа. Но и это не успокоило демократов. Внутренние распри и разговоры о необходимости отстранить Байдена, кажется, только обострились. По словам доноров предвыборной кампании, политиков и законодателей-демократов, давление в партии растет.

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"Разговоры значительно изменились за последние 24-48 часов. Я чувствую, что сейчас гораздо больше людей говорят, что Байдену нужно объявить [о снятии с выборов]. И вопрос в том, как это объявление будет выглядеть - мини-праймериз или "помазание" вице-президента?" - сказал в субботу один донор от демократов, пожелавший остаться неназванным.

Дэвид Аксельрод, ученый эксперт, который был старшим советником Барака Обамы, сказал, что президент "опасно потерял связь с беспокойством людей относительно его возможностей". По его словам, четыре года назад на этом этапе предвыборной кампании Байден опережал Трампа на десять пунктов, а сегодня он отстает на шесть баллов.

Однако вопросы о жизнеспособности президента задают не только представители политического истепблишмента и обозреватели в СМИ, но и обычные избиратели-демократы, в поддержку которых сам Байден до сих пор верит. В штате Мичиган, ключевом поле битвы, где Байден должен почти несомненно выиграть, чтобы обеспечить себе президентство, по крайней мере два десятка демократов, опрошенных в трех городах на прошлой неделе, сказали, что они потеряли доверие к президенту как к кандидату.

"Это нелегко, но кому-то нужно забрать ключи от машины у дедушки - он этого не хочет, но ты должен их забрать", - отметила одна из опрошенных сторонниц Демпартии.

Однако так думают, конечно не все сторонники демократов. Один из опрошенных сказал, что уже слишком поздно для поиска нового кандидата.

"Он должен был уйти (отказаться от участия в новых выборах - УНИАН) два года назад. Но я не думаю, что реально, что он уйдет сейчас. Нет времени, чтобы другой кандидат стал популярным", - убежден этот человек.

Предвыборная ситуация в США: последние новости

Как писал УНИАН, Джо Байден сократил отставание от Дональда Трампа в так называемых "колеблющихся штатах". Поскольку остальные штаты почти всегда голосуют только за своего кандидата (демократа или республиканца), то победу на выборах определяет именно победа в этих "колеблющихся штатах".

Также мы рассказывали, что группа влиятельных демократов обратилась к Байдену с письмом, в котором призвала президента снять свою кандидатуру с выборов и уступить место другому кандидату от демократов. По их мнению, только так удастся не допустить возвращения Трампа в Белый дом.

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