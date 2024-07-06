Несмотря на поражение во время дебатов, действующий президент США имеет хорошие шансы снова возглавить Белый дом.

Действующий президент США Джо Байден сокращает разрыв от экс-главы Белого дома Дональда Трампа в так называемых "колеблющихся штатах". Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Байден показал свой лучший результат по итогам опроса Bloomberg News/Morning Consult, хотя избиратели "давали низкие оценки его результатам дебатов на фоне паники в его партии".

"Республиканец Дональд Трамп опередил демократа Байдена лишь на 2 процентных пункта, 47% против 45%, в критических штатах, необходимых для победы на выборах в ноябре. Это наименьший разрыв с начала опроса в октябре прошлого года. Теперь Байден побеждает Трампа в Мичигане и Висконсине. Он находится в пределах статистической погрешности опроса в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине, и больше всего отстает в критическом штате Пенсильвания", - пишет издание. Видео дня

При этом, по данным опроса, избиратели "в режиме колебания" считали, что Байден плохо себя показал в дебатах, и менее чем каждый пятый респондент сказал, что 81-летний мужчина был "более последовательным, умственно здоровым или доминирующим участником".

"Опрос показывает, что поддерживать Байдена означало бы поддержать кандидата, в отношении которого избиратели имеют глубокие опасения, особенно в отношении его возраста и проницательности. Почти трое из 10 демократов заявили, что Байден должен выйти из гонки - это гораздо больше, чем 9% республиканцев, которые сказали, что Трамп должен сделать то же самое", - говорится в материале.

Выборы в США - последние новости

На днях 168 влиятельных демократов призвали Байдена сняться с выборов. Среди подписантов письма миллиардеры, ученые и другие известные личности.

По их мнению, они призывают Байдена "отказаться от своей кандидатуры на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей нации".

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