По мнению актера, Байден не сможет победить в выборах.

Известный голливудский актер и финансовый лидер Демократической партии Джордж Клуни, который в прошлом месяце был одним из организаторов крупного сбора средств для президента США Джо Байдена, теперь уговаривает его не баллотироваться на переизбрание.

"Единственная битва, которую он не может выиграть, - это борьба со временем. Это обидно это говорить, но тот Джо Байден, с которым я был три недели назад на сборе средств, не был Джо Байденом в 2010 году. Он даже не был Джо Байденом 2020 года. Тот самый человек, которого мы все видели во время дебатов", - написал он в гостевом эссе для New York Times.

По словам актера, десятки демократов обсуждали между собой и с журналистами то, что решение Байдена угрожает не только его собственному шансу на президентство, но и коллегам-демократам в избирательном бюллетене.

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"Мы не собираемся выиграть в ноябре с этим президентом. Кроме того, мы не выиграем Палату представителей и потеряем Сенат. Это не только мое мнение. Это мнение каждого сенатора, члена Конгресса и губернатора, с которыми я общался частным образом. Каждый, независимо от того, что он или она говорит публично", - пояснил Клуни.

Сейчас Клуни является одной из самых заметных фигур в Демократической партии, которая призывает Байдена завершить свою кампанию. Издание обратилось к пресс-секретарю действующего президента Лорен Гитт за комментарием по этому поводу, но она прислала только последнее письмо американского лидера к демократам Конгресса, в котором он отмечал, что остается на выборах.

По словам источников, члены команды Байдена пытались убедить Клуни не публиковать свое эссе и оставаться на стороне президента.

Выборы в США - кризис демократов

Как писал УНИАН, в Демократической партии США усиливается убеждение, что Джо Байден должен сняться с президентской гонки и уступить место другому кандидату.

Европа спешно готовится к вероятному возвращению Дональда Трампа в Белый дом, поскольку также опасается, что Байден не сможет выиграть выборы.

На фоне этого светила немецкой неврологии поделились мнением о состоянии здоровья 81-летнего президента. Профессор, доктор медицинских наук, председатель ассоциации неврологов Северного Рейна-Вестфалии Гереон Неллес отметил, что проблемы со здоровьем Байдена "выходят за рамки обычного уровня ограничений" человека в 80 лет.

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