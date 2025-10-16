Мерц обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Германии на Европе.

Правительство Германии планирует реагировать на гибридную войну России новым комплексным планом действий по противодействию гибридным угрозам, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг, 16 октября, в своем заявлении, пишет Der Standard.

Издание указывает, что новый Совет национальной безопасности обсудит такой план действий через несколько дней на своем учредительном заседании.

Мерц обвинил Россию в попытках дестабилизировать Германию и Европу с помощью саботажа, шпионажа, убийств, кибератак и целенаправленной дезинформации. Издание добавило, что произнеся слова "в том числе из ваших рядов", канцлер Германии смотрел на фракцию правопопулистской партии AfD.

"Мы будем поддерживать мужественную оборону Украины столько, сколько потребуется", - также заявил Мерц.

Отмечается, что на ближайшем заседании Европейского совета будет обсуждаться, как можно еще больше усилить давление на Россию, чтобы она начала мирные переговоры с Украиной. Это произойдет в дополнение к обсуждению 19-го пакета санкций против России.

Каецлер Германии внес предложение использовать замороженные активы Российского центрального банка для предоставления Украине беспроцентных кредитов на общую сумму 140 миллиардов евро.

Мерц уточнил, что эти средства должны быть направлены исключительно на финансирование военного оборудования. Украина должна будет вернуть этот кредит только, если Россия выплатит ей репарации.

Как пишет еще одно немецкое издание Tagesschau, еще канцлер Германии во время своего выступления в Бундестаге отметил, что начав гибридную войну, российский диктатор сильно "просчитался".

"Путин просчитался. Мы не дадим себя запугать. Мы будем защищаться от этого", - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за многими дронами, замеченными над Германией, стоит Россия. Это также касается и тех беспилотников, которые нарушили работу десятков рейсов и задержали более 10 000 пассажиров в аэропорту Мюнхена. Мерц отметил, что частота вторжений в воздушное пространство Европы беспрецедентна даже по сравнению со временами холодной войны. В то же время, по его словам, ни один из замеченных БпЛА не имел вооружения, они выполняли разведывательные полеты.

Также мы писали, что осведомленные источники рассказали Kyiv Post, что президент США Дональд Трамп может принять решение о передаче Украине ракет "Томагавк". Этот шаг главы Белого дома стретегически рассчитан не только на усиление обороны Украины, но и на то, чтобы поощрить последовать этому примеру нерешительных европейских союзников. В частности, речь идет о Германии, которая имеет ракеты Taurus. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении обсудить с президентом США Дональдом Трампом "совместные усилия, направленные также на то, чтобы помочь прекратить войну в Украине".

