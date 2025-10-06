Мерц подчеркнул, что частота вторжений в воздушное пространство Европы беспрецедентна даже по сравнению со временами холодной войны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц прямо обвинил Россию в причастности к появлению дронов над немецкими аэропортами.

Как пишет Reuters, Мерц заявил, что, по его мнению, за многими дронами, замеченными над Германией в эти выходные, стоит Россия, включая те, которые нарушили работу десятков рейсов и задержали более 10 000 пассажиров в аэропорту Мюнхена.

"Мы предполагаем, что за большинством этих полётов беспилотников стоит Россия", — сказал он.

Видео дня

Канцлер также добавил, что частота вторжений в воздушное пространство Европы беспрецедентна даже по сравнению со временами холодной войны.

При этом, по словам Мерца, ни один из замеченных до сих пор беспилотников не был вооружён, все они выполняли разведывательные полёты.

Вторжение дронов в Германию

3 октября аэропорт Мюнхена закрывали из-за угрозы дронов. Семнадцать вылетов были отменены, а 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

В этот же день часом ранее неизвестные дроны впервые кружили над базой Бундесвера в городе Эрдинг.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что неизвестные дроны, обнаруженные в воздушном пространстве Германии, пока не представляли никакой конкретной угрозы. Он также сказал, что Бундесвер не может взять на себя полную ответственность за сбивание этих беспилотников по всей стране.

Вас также могут заинтересовать новости: