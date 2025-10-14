Президент США надеется, что нерешительные европейские союзники последуют его примеру, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп приближается к принятию решения о поставках Киеву крылатых ракет "Томагавк", и его шаг стратегически рассчитан не только на усиление обороны Украины, но и на то, чтобы поощрить последовать этому примеру нерешительных европейских союзников. Речь идет, в частности, о Германии и ее ракетах Taurus. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что это давление уже приводит к определенным дипломатическим сдвигам, ведь канцлер Германии Фридрих Мерц объявил в понедельник, что поговорит с Трампом о "совместных усилиях, направленных также на то, чтобы помочь прекратить войну в Украине".

"Кульминацией этого стратегического маневра станет встреча на высшем уровне в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский должен посетить Трампа в Белом доме в пятницу в рамках поездки, сосредоточенной на обеспечении критически важных возможностей", - говорится в статье.

Один из источников также рассказал изданию, что визит Зеленского в США будет посвящен еще и обсуждению потенциальной роли Украины во внутренней стратегии противоракетной обороны Соединенных Штатов.

"Эта связь является частью видения Трампа относительно инициативы противоракетной обороны "Золотой купол для Америки", программы, разработанной для модернизации обороны США от всех видов воздушных угроз, включая гиперзвуковые ракеты, на фоне растущих угроз со стороны ядерных противников, таких как Россия, Китай и Северная Корея", - пишет издание.

Источники объяснили, что в связи с этим решение по "Томагавкам" касается не только иностранной помощи, "но и интеграции военной борьбы Украины в более широкую, перспективную американскую стратегию безопасности".

Стратегическое влияние на Россию

Как пояснил президент американского аналитического центра Saratoga Foundation Глен Говард, дискуссия по "Томагавкам" является "продуманной эскалацией с несколькими целями", в частности она направлена на то, чтобы помешать России вести войну.

"Я считаю, что Трамп использует свои недавние действия в Газе, чтобы агрессивно возродить кампанию "максимального давления" на Россию. Вероятно, он даже приглашает президента Зеленского, чтобы публично объявить о передаче крылатых ракет "Томагавк"", - сказал Говард.

Он предполагает, что предыдущее заявление Трампа было "последним предупреждением для Путина", которым президент США намекал: "Я же тебе говорил, но ты решил не стремиться к миру".

"Если США предоставят Украине "Томагавки", это, несомненно, усилит давление на Германию, которая до сих пор сопротивляется поставке "Таурусов"", - считает эксперт.

Также, по его мнению, "этот шаг значительно меняет стратегический ландшафт, особенно в отношении Керченского моста и его будущего".

Что стало толчком для Трампа

Главным катализатором изменения политики Вашингтона является нарастающая гуманитарная катастрофа в Украине, которая является следствием массированных воздушных атак России накануне зимы, рассказал генеральный директор американской некоммерческой организации "Надежда для Украины" Юрий Боечко.

Он подчеркнул жестокость ударов, мол, они не случайны, а являются "четкой, продуманной военной стратегией, направленной на создание масштабной гуманитарной катастрофы".

"Атаки направлены именно на электростанции, подстанции и газовую инфраструктуру. Это ужасная тактика, которая имеет целью отключение отопления и электроэнергии миллионов семей по всей Украине, в частности в крупных городах, таких как Киев и Одесса, именно тогда, когда зимняя температура начинает падать", - пояснил Боечко.

Визит Зеленского в США

Как сообщал ранее УНИАН, 13 октября президент Украины подтвердил, что поедет к Трампу в пятницу, 17 октября. Главной темой переговоров, по его словам, будет противовоздушная оборона. Также, отметил президент, запланированы встречи с представителями энергетических и оборонных компаний, с отдельными сенаторами и конгрессменами.

Впоследствии и Трамп подтвердил встречу с Зеленским. А издание Axios, ссылаясь на два источника, знакомых с планами, написало, что лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности, возможности отправки дальнобойных ракет "Томагавк". "Есть определенные вопросы, которые невозможно обсуждать по телефону", - сообщил источник.

