Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что российский диктатор Владимир Путин ведет гибридную войну против Европы, в том числе и Германии. Такое заявление он сделал в понедельник, 6 октября, в эфире ток-шоу Pinar Atalay, пишет DW.
"Он ведет против нас информационную войну. Он ведет войну против Украины, и эта война направлена против нас всех", - цитирует издание Мерца.
По его словам, Путин стремится "перевернуть политический порядок Европы с ног на голову", и именно поэтому, подчеркнул он, Германия поддерживает Украину. На вопрос ведущей, ведет ли Путин войну против Германии, Мерц ответил, что он ведет гибридную войну.
Немецкий канцлер также прокомментировал рост количества инцидентов с беспилотниками в Германии и по всей Европе.
"Мы знаем об угрозе... Мы не позволим себя запугать и будем эффективно защищаться от этой угрозы. Россия является по меньшей мере жестким противником и врагом нашего политического порядка", - сказал Мерц.
Кроме того, у него спросили, думал ли он о том, чтобы позвонить Путину.
"Я, конечно, думаю об этом. Я просто вижу, что сейчас любая попытка поговорить с ним заканчивается еще более жесткими атаками по Украине", - ответил немецкий канцлер.
Он рассказал, что на прошлой неделе в Копенгагене имел острый спор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который обвинил европейских лидеров в том, что они не хотят вести переговоры с РФ. На это Мерц ему напомнил, что в прошлом году в июле, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС, Орбан приезжал в Киев, а затем в Москву.
"И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, по которому я хочу идти", - сказал венгерскому премьеру немецкий канцлер.
Неизвестные дроны над Германией
Как сообщал ранее УНИАН, 3 октября вечером аэропорт Мюнхена закрывали из-за угрозы дронов. Семнадцать вылетов были отменены, а 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт. Несколько человек сообщили о том, что видели дрон возле аэропорта. Позже их также заметили над территорией аэропорта.
Впоследствии стало известно, что часом ранее неизвестные дроны впервые кружили над базой Бундесвера в городе Эрдинг, где испытываются беспилотники следующего поколения. По словам свидетелей, размах крыльев дронов составлял от 60 сантиметров до одного метра.
Недавно Мерц обвинил Россию во вторжении дронов в Германию. Он, в частности, заявил, что, по его мнению, за многими дронами, замеченными над страной, стоит Россия, включая те, что нарушили работу десятков рейсов и задержали более 10 000 пассажиров в аэропорту Мюнхена. Канцлер также добавил, что частота вторжений в воздушное пространство Европы беспрецедентна даже по сравнению со временами холодной войны.