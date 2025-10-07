По мнению канцлера, российский диктатор стремится "перевернуть политический порядок Европы с ног на голову".

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что российский диктатор Владимир Путин ведет гибридную войну против Европы, в том числе и Германии. Такое заявление он сделал в понедельник, 6 октября, в эфире ток-шоу Pinar Atalay, пишет DW.

"Он ведет против нас информационную войну. Он ведет войну против Украины, и эта война направлена против нас всех", - цитирует издание Мерца.

По его словам, Путин стремится "перевернуть политический порядок Европы с ног на голову", и именно поэтому, подчеркнул он, Германия поддерживает Украину. На вопрос ведущей, ведет ли Путин войну против Германии, Мерц ответил, что он ведет гибридную войну.

Видео дня

Немецкий канцлер также прокомментировал рост количества инцидентов с беспилотниками в Германии и по всей Европе.

"Мы знаем об угрозе... Мы не позволим себя запугать и будем эффективно защищаться от этой угрозы. Россия является по меньшей мере жестким противником и врагом нашего политического порядка", - сказал Мерц.

Кроме того, у него спросили, думал ли он о том, чтобы позвонить Путину.

"Я, конечно, думаю об этом. Я просто вижу, что сейчас любая попытка поговорить с ним заканчивается еще более жесткими атаками по Украине", - ответил немецкий канцлер.

Он рассказал, что на прошлой неделе в Копенгагене имел острый спор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который обвинил европейских лидеров в том, что они не хотят вести переговоры с РФ. На это Мерц ему напомнил, что в прошлом году в июле, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС, Орбан приезжал в Киев, а затем в Москву.

"И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, по которому я хочу идти", - сказал венгерскому премьеру немецкий канцлер.

Неизвестные дроны над Германией

Как сообщал ранее УНИАН, 3 октября вечером аэропорт Мюнхена закрывали из-за угрозы дронов. Семнадцать вылетов были отменены, а 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт. Несколько человек сообщили о том, что видели дрон возле аэропорта. Позже их также заметили над территорией аэропорта.

Впоследствии стало известно, что часом ранее неизвестные дроны впервые кружили над базой Бундесвера в городе Эрдинг, где испытываются беспилотники следующего поколения. По словам свидетелей, размах крыльев дронов составлял от 60 сантиметров до одного метра.

Недавно Мерц обвинил Россию во вторжении дронов в Германию. Он, в частности, заявил, что, по его мнению, за многими дронами, замеченными над страной, стоит Россия, включая те, что нарушили работу десятков рейсов и задержали более 10 000 пассажиров в аэропорту Мюнхена. Канцлер также добавил, что частота вторжений в воздушное пространство Европы беспрецедентна даже по сравнению со временами холодной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: