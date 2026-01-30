В ООН ответили, можно ли оправдать оккупацию Крыма и Донбасса правом наций на самоопределение

По словам Гутерреша, самоопределение народов возможно только при наличии ряда необходимых условий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отверг возможность применения принципа самоопределения наций для Крыма и Донбасса. Об этом он сказал на пресс-конференции, пишет Укринформ.

Отмечается, что российский журналист спросил, может ли ООН рассматривать случай Крыма и Донбасса как такой, к которому следует применить этот принцип.

"Есть два важных принципа. Первый принцип – территориальная целостность государств. Другой принцип – самоопределение народов", – сказал в ответ Гутерреш.

Видео дня

Однако, по его словам, самоопределение народов возможно только при наличии ряда необходимых условий. При этом он сослался на заключение управления ООН по правовым вопросам.

"Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, поэтому в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины", - подчеркнул генсек ООН.

РФ требует в ООН приравнять Донбасс к Гренландии

Как сообщал ранее УНИАН, РФ обратилась в ООН с требованием приравнять Донбасс к Гренландии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в запросе речь идет о признании права населения Донбасса, "Новороссии" и Крыма на самоопределение.

"Сейчас уже в очередной раз обратились к генеральному секретарю ООН Гутеррешу и его команде с вопросом, что если... в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма?" - сказал он.

Лавров отметил, что в первоначальном "мирном плане" из 28 пунктов, тайно составленном Россией и США в ноябре, было записано требование к Киеву обеспечить права нацменьшинств, включая язык и религию, но, мол, Европа и Украина вычеркнули этот пункт из своей версии плана.

Вас также могут заинтересовать новости: