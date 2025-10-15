Заявление Трампа привело к обвалу фондового рынка США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут прекратить торговлю с Китаем в определенных направлениях. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

В частности, глава Белого дома обвинил Китай в том, что он специально не покупает американскую сою.

"Я считаю, что Китай намеренно не покупает нашу сою и создает трудности для наших фермеров, которые выращивают сою, что является враждебным экономическим актом", - написал он.

Трамп отметил, что в ответ на это США рассматривают возможность прекращения сотрудничества с Китаем в сфере производства растительного масла и других элементов торговли.

"Мы можем легко производить растительное масло сами, нам не нужно покупать его у Китая", - отметил президент США.

Как сообщают СМИ, после этого заявления главы Белого дома фондовый рынок США упал на 450 млрд долларов за 7 минут.

Также Трамп добавил, что страны начали выходить из состава БРИКС после угроз США ввести пошлины на всю продукцию, которая поставляется из этих стран.

"Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС. БРИКС был атакой на доллар", - заявил Трамп.

В июле президент США пригрозил странам, поддерживающим политику БРИКС, введением дополнительных 10% пошлин. Трамп отметил, что США потребуют от "враждебных стран" дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС или отказаться от поддержки любой другой валюты как альтернативы "могущественному доллару".

США и Китай: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что военная база США в Перл-Харборе на Гавайях готовится принять три новейших эсминца класса Zumwalt, вооруженных гиперзвуковыми ракетами, а также примерно три атомные подводные лодки класса Virginia. По данным издания Naval News, этот шаг является значительным перебазированием боевых сил ВМС США для потенциальной войны с Китаем. В издании заявили, что к 2030 году при наличии на Гавайях не менее пяти кораблей и подводных лодок, оснащенных системой CPS, ВМС США будут готовы к вероятной войне против Китая.

Также мы писали, что в Китае призвали США прекратить угрожать стране повышением пошлин и предлагают продолжить дальнейшие переговоры по нерешенным вопросам для заключения торгового соглашения. Министерство торговли Китая заявило, что недавние торговые контрмеры страны, связанные с США, были необходимыми оборонительными действиями. Там отметили, что Пекин будет принимать соответствующие меры для защиты своих прав, если США будут продолжать свои действия.

