Трамп ищет способ переименовать Пентагон в Министерство войны, - WSJ

Президент США считает, что старое название "звучит сильнее" и отражает истинную сущность ведомства.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Министерства обороны США в Министерство войны. По его мнению, это изменение придаст ведомству "более сильное звучание" и подчеркнет его роль, пишет The Wall Street Journal.

Идею переименования Трамп неоднократно озвучивал еще с начала второго президентского срока. В понедельник, во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Дже Меном, он заявил, что решение может быть принято уже "в течение следующей недели".

"Старое название имеет более сильное звучание", - сказал Трамп.

Видео дня

Бывшие чиновники сообщили, что Пентагон даже разрабатывал законодательные предложения по возвращению названия, которые могли бы быть внесены в Конгресс в случае чрезвычайной ситуации. Одним из вариантов рассматривается также возрождение должности военного министра.

Исторически Министерство войны было создано в 1789 году и контролировало армию, тогда как отдельное Министерство ВМС руководило флотом и морской пехотой. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн объединил вооруженные силы в единую структуру - Национальное военное учреждение, которое в 1949 году получило нынешнее название - Министерство обороны.

Трамп критикует современное название, считая его "слишком политкорректным". Он также отмечает, что прежний титул военного министра был более воинственным и отвечал сущности ведомства. Подобные заявления он делал и во время саммита НАТО в Гааге в июне.

Возвращение исторического названия может стать предметом дискуссий в Конгрессе, ведь изменение статуса ведомства будет иметь серьезные политические и военные последствия.

Переименование Пентагона

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп объявил, что рассматривает возможность переименования Министерства обороны в Министерство войны уже "на следующей неделе или около того".

"Мы называем его Министерством обороны, но, между нами говоря, я думаю, что мы собираемся изменить название. Если вы хотите знать правду, думаю, вскоре будет информация об этом. Я говорил с людьми - и всем это нравится", - отметил американский лидер.

Вас также могут заинтересовать новости: