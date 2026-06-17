Трамп может изменить позицию по Украине: Sky News назвал два 'козыря' Зеленского

Зеленский пытается заручиться поддержкой Трампа, в то время как Европа стремится занять место за столом будущих переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита стран G7 пытается заручиться дальнейшей поддержкой Соединенных Штатов и убедить президента США Дональда Трампа более активно присоединиться к урегулированию войны с Россией. Киев получил новые аргументы для этого благодаря ситуации на фронте и проблемам российской экономики, пишет Sky News.

Вопрос об Украине стал одной из главных тем саммита G7. Зеленский прибыл во французский Эвиан, где провел ряд встреч с западными лидерами, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Аналитики отмечают, что украинская сторона надеется убедить Трампа в том, что Украина способна добиваться успехов на поле боя и постепенно перехватывать инициативу в войне. В то же время дополнительным аргументом могут стать трудности российской экономики, которая находится под давлением санкций и военных расходов.

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По мнению аналитиков, Трамп традиционно склонен поддерживать тех, кого считает сильными игроками. Именно поэтому демонстрация военных успехов Украины может повлиять на дальнейшую позицию Белого дома в отношении войны.

Европа стремится остаться за столом переговоров

Европейские лидеры также внимательно следят за возможными изменениями в американской политике. В Брюсселе подчеркивают, что Европейский Союз сегодня является крупнейшим финансовым донором Украины и обеспечивает значительную часть ее бюджетных потребностей, а также предоставляет военную помощь.

После неоднократной критики со стороны Трампа в адрес недостаточного участия Европы в поддержке Киева в ЕС считают, что на данный момент сделали достаточно для того, чтобы претендовать на ключевую роль в любых будущих переговорах о завершении войны.

Впрочем, обозреватели предупреждают, что Трамп известен стремлением лично контролировать дипломатические процессы. Поэтому европейским партнерам, вероятно, ещё придётся убеждать Вашингтон привлечь их к потенциальным мирным переговорам с Россией.

Зеленский и Трамп встретились – главные новости

Напомним, вчера Зеленский встретился "лицом к лицу" с главой Белого дома в кулуарах саммита лидеров стран "Большой семерки". На опубликованных Зеленским фото видно, что на встрече присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и государственный секретарь США Марко Рубио.

Трамп заявил, что у него состоялась "очень хорошая встреча" с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он подчеркнул, что Украина и Россия продолжают боевые действия и теряют солдат. Трамп считает, что это "бессмысленно" и "собирается делать все, что сможет", чтобы положить конец войне в Украине.

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