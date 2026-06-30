Россия может готовить наступление на Черниговскую область, – Сырский

В планах России – задействовать Беларусь, втянув ее в войну.

Россия может начать наступление из Брянской области на Черниговскую область. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН.

По его словам, российский Генштаб разрабатывает несколько вариантов действий:

"Возможны наступательные действия на севере с территории России, из Брянской области. Это реалистичный вариант. И, конечно, мы к этому готовимся".

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По его словам, речь идет не о наступлении на Киев, а именно о захвате Черниговской области.

"С целью захвата территории, продвижения вглубь и отвлечения части наших войск с основных важных направлений. В том числе тех, где мы ведем активные действия", – отметил он.

По его словам, враг таким образом хочет растянуть фронт и лишить Украину резервов.

Также Сырский рассказал о планах россиян втянуть Беларусь в войну с Украиной. Один из них касается наступления с территории Беларуси:

"Путин поставил задачу российскому Генштабу – просчитать различные варианты ведения наступательной операции, в частности, и с территории Беларуси".

Главнокомандующий ВСУ добавил, что, учитывая последние события, вряд ли руководство Беларуси решится предоставить агрессору свою территорию в качестве плацдарма для проведения наступательной операции. В то же время он отметил, что такой вариант учитывается.

Будет ли крупное наступление РФ?

Как сообщал УНИАН, издание New York Post писало, что российский диктатор Владимир Путин может готовить масштабное зимнее наступление против Украины, пытаясь компенсировать военные неудачи и растущее давление внутри России. Такую оценку дают западные эксперты, которые указывают на ухудшение экономической ситуации, проблемы с набором военнослужащих и рост дефицита бюджета РФ.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Мария Снегова считает, что Кремль, вероятно, рассчитывает использовать зимний период для усиления давления на Украину.

По её словам, после неудачного весеннего наступления Россия не достигла ожидаемых результатов на фронте, поэтому может вернуться к тактике масштабных атак на гражданскую инфраструктуру. Аналитики предполагают, что российские атаки могут быть направлены не только на энергетическую систему, но и на железнодорожную и водную инфраструктуру Украины с целью затруднения логистики и поставок.

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