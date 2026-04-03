Между похищениями украинских детей и нефтяными гигантами РФ есть прямая связь, – Reuters

Государственные российские корпорации вовлечены в финансирование военных преступлений против украинцев.

Российские нефтегазовые гиганты "Роснефть" и "Газпром" финансировали лагеря, в которые Кремль отправил тысячи похищенных и депортированных украинских детей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование Йельского университета (США).

По данным этого исследования, в период с 2022 по 2025 год в лагеря на оккупированных Россией территориях Украины и в самой России было доставлено примерно 2158 похищенных детей. В этих лагерях украинских детей подвергали, в частности, "пророссийскому образованию". А упомянутые энергетические гиганты финансировали пребывание детей в лагерях через свои дочерние компании и профсоюзные организации.

Выводы исследователей Йельского университета основаны на анализе публичных заявлений отдельных лиц, проверенных публикаций в социальных сетях, корпоративных веб-сайтов и записей.

В комментарии Reuters юристы компании "Роснефть" заявили, что профсоюз является отдельным юридическим лицом, независимым от самой корпорации. Поэтому сама "Роснефть" якобы не знала, чем занимается профсоюз.

Майкл Макфол, профессор международных отношений в Стэнфорде, занимавший пост посла США в России с 2012 по 2014 год, отверг идею о том, что профсоюз "Роснефти" является независимым.

"Роснефть" – это подразделение российского правительства... К сожалению, диктатура Путина больше не допускает существования независимых профсоюзов", – сказал Макфол.

Двухпартийная группа из 12 членов Конгресса США, ссылаясь на выводы Йельского университета, уже призвала правительство Трампа возобновить санкции против "Газпрома" и "Роснефти", которые были сняты из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Россия депортирует украинских детей

Как писал УНИАН, только по поименным спискам по состоянию на 2023 год было известно о более чем 16 тысячах украинских детей, похищенных и депортированных российскими оккупантами за время полномасштабной войны. Однако реальное количество может достигать сотен тысяч из-за ограниченного доступа правозащитников и журналистов к оккупированным территориям.

Отдельные уголовные дела свидетельствуют об организованном характере этих действий – например, установлена депортация сотен детей из интернатов в Донецкой области при участии подконтрольных РФ структур.

Похищенных детей вывозят в разные регионы России, в частности в Дагестан и Краснодарский край, где их размещают в специальных учреждениях или передают под опеку граждан РФ. Часть детей после депортации пытаются интегрировать в российское общество: они попадают в базы данных для усыновления, иногда с измененными именами.

Кроме того, детей подвергают так называемому "перевоспитанию", которое включает пророссийскую идеологическую обработку и подготовку к жизни в РФ. По свидетельствам правозащитников, такая практика направлена на уничтожение украинской идентичности и использование детей в пропагандистских и даже военных целях.

