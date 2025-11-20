Служба безопасности Украины сообщила им о подозрении и принимает меры по их задержанию.

Пятеро должностных лиц подконтрольной РФ группировки "ДНР" получили подозрения по уголовному делу о депортации в Россию 367 украинских детей из школ-интернатов в Донецкой области. Об этом сообщает СБУ на своем телеграм-канале.

Речь идет о гражданине РФ Михаиле Кушакове - бывшем "министре образования и науки ДНР" и четырех его сообщниках: Игоря Лызова - руководителя "администрации Амвросиевского района "ДНР"; Оксану Плотницкую - директора захваченной "Амвросиевской школы-интернат № 4"; Лилию Билык (Доскину) - заместителя директора захваченной "Амвросиевской школы-интернат № 4" и Ирину Шетелю - руководительницу захваченной "Углегорской специальной школы-интернат № 6".

По материалам дела, еще 19 февраля 2022 года фигуранты по заданию Кремля организовали незаконный вывоз 223-х воспитанников Амвросиевской общеобразовательной школы-интернат № 4 и 11-х воспитанников Докучаевской специальной общеобразовательной школы-интернат № 27 в Курскую область.

В тот же день коллаборационисты депортировали уже в Ростовскую область РФ еще 130 украинских детей. На этот раз - воспитанников захваченной "Углегорской специальной общеобразовательной школы-интернат № 6".

15 марта 2022 года, продолжая выполнение преступного умысла, они депортировали еще троих воспитанников Амвросиевской общеобразовательной школы-интернат № 4 в Курскую область РФ.

При содействии представителей государства-агрессора 159 украинских детей из указанных учреждений передали под опеку в российские семьи. Они до сих пор проживают на территории РФ.

Таким образом, фигуранты дела нарушили требования ст. 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию оккупационного государства.

Этим лицам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку они скрываются на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против Украины.

Россия "перевоспитывает" украденных детей

Как сообщал УНИАН, Россия использует похищенных с оккупированных территорий Украины детей для участия в боевых действиях против собственного народа. С 2014 года было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста. Натаниэль Реймонд из Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета подтвердил, что его команда расследует десятки свидетельств о привлечении бывших похищенных детей к войне.

"Это не единичные случаи. Мы имеем дело с крупнейшим похищением детей со времен Второй мировой", - сказал Реймонд. "Это не перевоспитание. Это мобилизация".

Всего идентифицировано 116 учреждений - от Крыма до Тихоокеанского побережья РФ, - где содержатся украинские дети. После выхода из "лагерей перевоспитания" подростки направляются в кадетские школы, где проходят обучение с оружием.

