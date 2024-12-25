По словам правозащитников, детей вывозят в те страны, с которыми Украина не хочет портить отношения.

Россияне вывозят за границу талантливых детей с временно оккупированных территорий Украины и представляют их как своих сограждан.

Об этом заявила юрист и правозащитница ОО "Региональный центр прав человека" Екатерина Рашевская в интервью для издания "Голос Америки".

Она рассказала, как школьницу по имени Виктория, которую вывезли с оккупированной Волновахи и вместе с девятью российскими школьниками повезли в Китай на "культурный обмен". По ее словам, девочка многократный призер всеукраинских музыкальных конкурсов

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"Несколько раз слушала, как она играла на одном из конкурсов за несколько недель до полномасштабного вторжения... Это просто гениальная пианистка", - сказала правозащитница.

Рашевская отметила в разговоре с журналистами, что Россия начала вывозить украинский детей с временно оккупированных территорий на так называемые "культурные обмены" в августе этого года. Первой страной стал Казахстан, куда на Байконур привезли десятки детей с Запорожской области. Осенью еще 10 детей с Луганской области отправили в Индию.

"Они всегда оправдывают это "культурным обменом". Были "российско-китайский" и "российско-индийский" обмены. На самом деле там еще хуже было, потому что они дали этим детям российские книги и учебники. Сами дети делали мастер-класс. Один мальчик говорил, что у него ответственный номер - он будет на ложках играть. Они там пели российские народные песни, варили вареники", - рассказала правозащитница.

Она подчеркнула, что из украинских детей оккупанты хотят сделать носителей российской культуры и идентичности за границей. Правозащитница считает, что россияне специально выбрали для таких "культурных обменов" Индию и Китай, чтобы Украина не захотела начинать с этими странами споры по этому вопросу. Помимо этого со стороны РФ этим занимаются не госструктуры, а общественные организации, такие как "Россотрудничество" или бизнес-ассоциации.

"Я могу понять в определенной степени поведение органов власти Украины, которым умышленно поставили такие условия, чтобы они начали портить отношения с этими государствами. Поскольку все понимают, насколько для нас вопрос вывоза и депортации детей является болезненной", - добавила Рашевская.

Правозащитница считает, что Индия, Казахстан и Китай должны были оповестить Украину о том, что к ним попали дети с временно оккупированных территорий. Она подчеркнула, что это позволило бы проверить их по базам данных. Рашевская уверена, что Украине стоит наладить коммуникации с этими странами.

Кроме того, правозащитница заявила, что россияне вывозят украинских детей еще и для того, чтобы проводить перевоспитание, подобно тому, что было в 2015 году:

"С 2021 года это приобретает признаки уже государственной политики".

Правозащитница Эйми Чен, которая возглавляет в Freedom House Украинскую программу в центральном офисе в Вашингтоне, рассказала журналистам, что к вывозу детей с оккупированных территорий Украины причастна и Беларусь.

"Детей милитаризуют, чтобы они могли стать солдатами для РФ или матерями, которые в будущем родят хороших солдат, чтобы они в итоге стали "пушечным мясом". Перемещение украинских детей заключается в том, что дети проходят программу перевоспитания и их даже используют в пропагандистских целях. Цель - уничтожение украинской идентичности, а белорусский режим - фактический соучастник", - объяснила она.

Чен поделилась, что в 2023 году в лагери перевоспитания по заявлениям российских чиновников попали 37 тысяч украинских детей. По данным "Регионального центра прав человека" сеть таких заведений включает 9 лагерей в Крыму, более 55 лагерей в России и 13 лагерей в Беларуси.

Депортация детей из Украины - важные новости

Ранее Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья идентифицировала 314 украинских детей, которые стали жертвами российской системы принудительного усыновления и опеки. В исследовании также сказано, что программа по их русификации осуществляется под руководством главы Кремля Владимира Путина.

Кроме того, в Politico выяснили, что депортированные украинские дети в Беларуси проходят "тренинги" с военными. С сентября 2022 года по май 2023 года более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были депортированы в Беларусь с оккупированных территорий Украины.

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