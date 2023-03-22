Сложнее всего возвращать домой маленьких детей.

По состоянию на сегодня, 22 марта, Россия депортировала из Украины 16 226 детей. Это только поименный список, который был составлен из заявлений родителей, родственников, местных властей или свидетелей.

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила DW, что эта цифра может быть намного больше.

"Это не просто цифра, а поименный список, который составлен из заявлений родителей, родственников, местных властей или свидетелей. Эта информация проверяется соответствующими органами, и по каждому ребенку заводится дело. То есть это зафиксированные данные. Но часть территории Украины находится в оккупации, и мы не имеем туда доступа, поэтому только после деоккупации граждане могут известить, кого и когда похищено. Поэтому речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей", - пояснила она.

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Герасимчук отметила, что российские власти заявляют об "эвакуации" 744 тысяч украинских детей. Эта цифра считается недостоверной, поскольку не подтверждается никакими списками или персональными данными. Уполномоченная президента также рассказала, как происходит возвращение малышей.

"Для того, чтобы разыскать и вернуть ребенка, нужно знать, кого искать. Именно поэтому была создана единая государственная платформа "Дети войны", которая содержит актуальную информацию и персональные данные детей, пострадавших в результате войны России. В то же время россияне максимально скрывают наших детей: перемещают, пытаются изменить имена и тому подобное", - сказала она.

По словам Герасимчук, сложнее всего искать маленьких детей, которые не помнят, откуда они.

"Очень важный момент - имеет ли разыскиваемый ребенок родственников на подконтрольной территории Украины, которые могут оформить опеку и поехать ее забрать при поддержке государства. Детали, маршруты или сценарии возвращения детей я озвучить не могу. Ведь если мы обсудим хотя бы один сценарий, то в следующий раз он уже не сработает. В целом над возвращением детей работает большая государственная команда", - подытожила уполномоченная.

Депортация украинских детей

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре власти РФ начала открыто рекламировать принудительное усыновление украденных из Украины детей.

Пропагандой незаконного усыновления занималась детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, усыновившая мальчика из Мариуполя. Российский президент Владимир Путин во время публичной встречи с ней расхвалил эту практику.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и Львовской-Беловой за незаконное принудительное перемещение украинских детей.

Герасимчук заявляла, что Россия похищает украинских детей, чтобы пополнить свою нацию и сделать из них россиян. Для этого даже проводится медицинский осмотр для отбора самых здоровых.

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