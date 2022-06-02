Бомбоубежище Санта-Клауса может приютить примерно 3600 человек.

В резиденции Санта-Клауса в городке Рованием в Лапландии (Финляндия) расположено бомбоубежище на случай ядерного удара, которое может приютить несколько тысяч человек.

Как говорится в сюжете ТСН, перед вступлением Финляндии в НАТО за полярным кругом решили проверить исправность укрытия на случай возможной бомбардировки со стороны России.

Обычно каждый год в рождественскую резиденцию Санта-Клауса приезжают около 10 тысяч человек, но на фоне российского вторжения в Украину и плана Финляндии по вступлению в НАТО власти страны вспомнили о ее двойном назначении.

Оказывается, и под домом Санты уже 20 лет существует бомбоубежище. Сейчас его подземные коридоры частично завалены письмами от детишек, искусственными елками, фигурками оленей и другим рождественским принадлежностями. Это укрытие строилось еще в конце 90-х и было в плане постройки резиденции Санты, ведь еще с 1940 года после нападений России это обязательное условие для всех домов в стране.

Отмечается, что помещение рассчитано на несколько тысяч человек и способно выдержать не только бомбардировки ракетами, но и химический и даже ядерный удары. Здесь есть все для автономной жизни на случай войны в первые недели: отдельная скважина с водой, освещение, отопление и даже оборудование для раскапывания в случае завала. Теперь проверяют, чтобы было достаточно спальников, аптечек, еды и игрушек для детей.

"План состоит в том, что около трех тысяч шестисот человек могут войти сюда, и если потребуется, мы можем оставаться здесь, сколько этого потребует ситуация", – рассказал специалист по безопасности Рованиеми Тапио Хиетаганас. – "Когда мы думаем о том, придут ли сюда семьи, и будем ли мы здесь длительный период времени, мы должны подумать и о комфорте детей".

Впрочем, финны возлагают надежду не только на укрытия. После российских зверств в Украине, они серьезнее относятся и к воинской части защиты. С Россией финны имеют около 1300 км общей границы. В случае повторения украинского сценария хотят быть готовы давать отпор врагу.

Как ранее сообщал УНИАН, в мае 2022 года Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Россия в ответ на это объявила, что создаст 12 армейских частей на территории Западного военного округа.