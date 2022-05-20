РФ создаст 12 армейских частей в Западном военном округе.

Россия рассказала, как ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО с военной точки зрения. Она создаст 12 армейских частей на территории Западного военного округа.

Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время выступления на коллегии Минобороны.

"Заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи Финляндия и Швеция. Таким образом в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность. Принимаем меры адекватного противодействия… До конца года в Западном военном округе будет сформировано 12 воинских частей и подразделений", — заявил Шойгу.

Где именно они будут базироваться, сколько солдат и какое вооружение включать, пока неизвестно. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал, что Путин спокойно воспринял его сообщение о вступлении в НАТО. По словам главы РФ, ответ России на присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу будет зависеть от расширения инфраструктуры этого военно-политического блока. Однако перед этим заместитель главы РФ при ООН Михаил Полянский открыто угрожал вторжением в упомянутые государства.

Швеция и Финляндия вступают в НАТО: что известно

Обе страны официально подали заявки на присоединение к Альянсу 18 мая. По данным СМИ, в этот же день должны были начаться переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, но их заблокировала Турция.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и правительство Турции обвиняют Финляндию и Швецию в поддержке курдских террористов. Из-за этого страна тормозит расширение Альянса.

Сейчас США выясняют позицию Анкары, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенебрг готовит почву для интенсивных переговоров между Турцией, Штатами, Финляндией и Швецией. Информацией об этом поделилось издание Financial Times.

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