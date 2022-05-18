В Альянсе назвали это историческим шагом.

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО.

Как сообщается на страницах "Швеция в НАТО" и "Финляндия в НАТО" в Twitter, заявки были переданы послами этих стран при Альянсе.

"Исторический день! Сегодня Швеция и Финляндия передают письма, в которых выражается заинтересованность их стран в подаче заявок на членство в НАТО", - сказано в сообщении.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter написал, что для него большая честь принимать заявки на членство от этих стран.

"Это хороший день в критическое время для нашей безопасности. Ваши заявки - исторический шаг", - отметил он.

На сайте Альянса уточняется, что передача состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Расширение НАТО: что известно

Как писал УНИАН, 15 мая стало известно, что Финляндия и Швеция официально решили вступить в НАТО.

Россия и Турция осудили такое решение. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО вызывает обеспокоенность у Кремля. Также в РФ открыто угрожали обеим странам военным вторжением, если они решаться на вступление в НАТО.

16 мая президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что ответ страны на вступление в НАТО Швеции и Финляндии будет зависеть от расширения инфраструктуры этого военно-политического блока.

Президент Турции (страна является членом НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил, что Турция не может поддержать расширение НАТО, потому что Финляндия и Швеция являются "домом для многих террористических организаций".

Позиция Турции уже вызвала недоумение среди стран-партнеров НАТО. В частности, в Госдепе США уже заявили, что "работают над прояснением позиции Турции относительно потенциального вступления в НАТО Швеции и Финляндии".