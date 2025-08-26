По его словам, попытка Трампа ускорить заключение мирного соглашения "неизбежно" обречена.

После того, как на прошлой неделе ФБР обыскало его дом, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон обрушился с резкой критикой политики президента Дональда Трампа в отношении Украины. Об этом пишет Fox News.

Он заявил, что она характеризуется "путаницей, поспешностью и беспорядком".

"Разваливаясь в суматохе, спешке и отсутствии какого-либо заметного согласия между Украиной, Россией, несколькими европейскими странами и Америкой, переговоры Трампа, возможно, находятся на последнем издыхании, как и его кампания за Нобелевскую премию мира", - написал Болтон.

По его словам, попытка Трампа ускорить заключение мирного соглашения "неизбежно" обречена. Он утверждает, что саммит с Путиным на Аляске 15 августа был организован в темпе, "почти наверняка беспрецедентном в современной истории". Болтон раскритиковал резкий поворот Трампа после встречи - отказ от новых санкций против Москвы и отказ от требований о прекращении огня в пользу "окончательного соглашения" - как доказательство хаотичной дипломатии.

Бывший посол в ООН также указал на противоречия внутри администрации, отметив, что Трамп заявил Украине о необходимости нанести удар по территории России, несмотря на то, что Пентагон блокировал это действие в Киеве.

Болтон отметил, что такие союзники, как Индия, оказались "на мели" из-за новых 50% американских пошлин, в то время как Россия и Китай остались безнаказанными. Он заключил:

"Его усилия за последние две с лишним недели, возможно, отдалили нас от мира и справедливого урегулирования на Украине больше, чем когда-либо".

Болтон даже раскритиковал Трампа за публикацию фотографии, на которой он указывает пальцем на грудь Путина, сравнивая это с тем, как тогдашний вице-президент Ричард Никсон тыкал пальцем во время знаменитых кухонных дебатов с бывшим премьер-министром СССР Никитой Хрущевым.

"Непонятно, почему Трамп хочет, чтобы его сравнивали с единственным президентом, ушедшим в отставку с позором", - добавил он.

Критика Болтона в сторону Трампа

Ранее Болтон заявлял, что обозреватели переоценивают события после встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

"На Аляске Путину удалось снова вернуть Трампа под свое влияние. Это влияние, мнимая дружба, которую Трамп так любит подчеркивать, было ослаблено полугодовыми неудачными попытками Трампа добиться прекращения огня. Впрочем на Аляске Путин, с его точки зрения, смог восстановить ситуацию в свою пользу", - сказал он.

