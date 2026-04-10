Нетаньяху просил Обаму и Байдена ударить по Ирану: воспоминания экс-госсекретаря США

По мнению Джона Керри, Иран не представлял собой неминуемую угрозу для США.

Бывший госсекретарь США Джон Керри рассказал об израильских предложениях начать военную кампанию против Ирана еще во времена президентства Барака Обамы и Джо Байдена. Об этом он рассказал в эфире телеканала MS NOW во время беседы с ведущей Джен Псаки, бывшей пресс-секретарью Госдепартамента и Белого дома.

В частности, Керри поделился собственным опытом бесед с Биньямином Нетаньяху, подтвердив, что израильский премьер хотел, чтобы США участвовали в нанесении ударов по Ирану.

"Да, он хотел, чтобы мы нанесли удар по Ирану. Он пришел к президенту Обаме. Он сделал презентацию и просил нанести удар. Президент Обама отказал. Президент Байден отказал. Президент Буш отказал. Единственный президент, который согласился на это, очевидно, – президент Трамп", – подчеркнул Керри.

При этом он отметил, что все, кто выступал против войны с Ираном, не сомневались в военной мощи США и способности добиваться впечатляющих результатов.

"Но факт заключается в том, что не было неминуемой угрозы", – сказал Керри.

Вместе с тем он не знает, почему Трамп согласился с предложениями Нетаньяху начать операцию против Ирана.

Война США с Ираном

Как сообщал УНИАН, 28 февраля США и Израиль начали операцию "Эпическая ярость" и убили верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на предложение Пакистана приостановить атаки на Иран на две недели. Он объяснил это тем, что США уже достигли и превысили все военные цели и значительно продвинулись на пути к достижению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном.

В то же время издание Politico отметило, что ключевые цели военной кампании США против Ирана не достигнуты. В Иране сохраняется режим сторонников жесткой линии и возможность контролировать прохождение судов через Ормузский пролив. Запасы высокообогащенного урана остаются в руках иранского режима.

