Нетаньяху просил Обаму и Байдена ударить по Ирану: воспоминания экс-госсекретаря США

Бывший госсекретарь США Джон Керри рассказал об израильских предложениях начать военную кампанию против Ирана еще во времена президентства Барака Обамы и Джо Байдена. Об этом он рассказал в эфире телеканала MS NOW во время беседы с ведущей Джен Псаки, бывшей пресс-секретарью Госдепартамента и Белого дома.
В частности, Керри поделился собственным опытом бесед с Биньямином Нетаньяху, подтвердив, что израильский премьер хотел, чтобы США участвовали в нанесении ударов по Ирану.
"Да, он хотел, чтобы мы нанесли удар по Ирану. Он пришел к президенту Обаме. Он сделал презентацию и просил нанести удар. Президент Обама отказал. Президент Байден отказал. Президент Буш отказал. Единственный президент, который согласился на это, очевидно, – президент Трамп", – подчеркнул Керри.
При этом он отметил, что все, кто выступал против войны с Ираном, не сомневались в военной мощи США и способности добиваться впечатляющих результатов.
"Но факт заключается в том, что не было неминуемой угрозы", – сказал Керри.
Вместе с тем он не знает, почему Трамп согласился с предложениями Нетаньяху начать операцию против Ирана.
Война США с Ираном
Как сообщал УНИАН, 28 февраля США и Израиль начали операцию "Эпическая ярость" и убили верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на предложение Пакистана приостановить атаки на Иран на две недели. Он объяснил это тем, что США уже достигли и превысили все военные цели и значительно продвинулись на пути к достижению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном.
В то же время издание Politico отметило, что ключевые цели военной кампании США против Ирана не достигнуты. В Иране сохраняется режим сторонников жесткой линии и возможность контролировать прохождение судов через Ормузский пролив. Запасы высокообогащенного урана остаются в руках иранского режима.