Не видит смысла в еще одной войне: эксперт о позиции Европы в отношении Ближнего Востока

Желиховский отмечает, что Путин извлекает выгоду из ситуации, связанной с энергетическим кризисом, который стал следствием военной операции США и Израиля против Ирана.

Страны Европы не хотят еще одной войны, чтобы не тратить ресурсы на военную операцию, которая может иметь сомнительные успехи. Об этом в эфире "Киев24" сказал Станислав Желиховский, кандидат политических наук и эксперт-международник, говоря о военной операции на Ближнем Востоке.

Он отметил, что страны Европы, в частности те, которые являются членами НАТО, сталкиваются с непростыми вызовами, исходящими от России. Это касается не только ее войны против Украины, но и гибридной войны против стран Запада.

"Страны Европы не хотят еще одной войны. Тратить ресурсы еще на военную операцию, которая может иметь сомнительные успехи… Все это четко понимают в Европе. Там в основном адекватные политики", - сказал Желиховский.

Да, добавил эксперт, они "не спешат вступать в этот конфликт: не потому, что они не могут, а потому, что в этом сейчас нет смысла, по их мнению".

"Нужно разобраться с Россией. Этого сделано не было. И Трамп также не способствовал в полной мере тому, чтобы Путин отступил. А наоборот - Путин еще и зарабатывает на ситуации, связанной с энергетическим кризисом, который стал следствием военной операции США и Израиля против Ирана", - отметил Желиховский.

По его мнению, союзники по НАТО будут предпринимать шаги, чтобы показать Америке, что они являются надежными партнерами.

"Пока что они будут ограничиваться оборонительными мерами, если мы говорим о контексте Ормузского пролива", - сказал эксперт.

Переговоры Трампа и Рютте

Как сообщалось, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время закрытой встречи резко раскритиковал союзников по НАТО и выразил недовольство их позицией в отношении конфликта с Ираном. В частности, издание Politico назвало эту встречу тирадой оскорблений.

Так, встреча с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте в Белом доме превратилась в напряженный разговор. По словам европейских чиновников, Трамп использовал ее, чтобы выразить претензии из-за нежелания европейских стран поддержать американо-израильские действия против Тегерана.

