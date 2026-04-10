Politico о переговорах Трампа и Рютте: Это была тирада оскорблений

Европейские союзники по НАТО отвергают обвинения в бездействии, но признают напряженность в отношениях после резкого разговора Трампа с Рютте по поводу Ирана.

Президент США Дональд Трамп во время закрытой встречи резко раскритиковал союзников по НАТО и выразил недовольство их позицией по конфликту с Ираном. Об этом сообщают источники Politico, знакомые с переговорами.

Встреча с генсеком альянса Марком Рютте в Белом доме, которая планировалась как рабочий визит, превратилась в напряженный разговор. По словам европейских чиновников, Трамп использовал ее, чтобы выразить претензии из-за нежелания европейских стран поддержать американо-израильские действия против Тегерана.

Собеседники описывают разговор как "тираду оскорблений", во время которой президент США якобы намекнул на возможные ответные шаги, хотя конкретики не озвучил. В то же время в Белом доме опровергли, что Трамп выдвигал какие-либо требования к союзникам.

"Все пошло наперекосяк", – сказал один европейский чиновник. "Разговор был не чем иным, как тирадой оскорблений. Трамп, по-видимому, угрожал сделать что угодно".

После встречи Трамп публично раскритиковал НАТО в соцсетях, заявив, что альянс "не был рядом, когда это было нужно", и вновь затронул тему Гренландии.

Политическая реакция

В самом альянсе настаивают, что разговор был "откровенным, но конструктивным". Рютте признал, что почувствовал разочарование Трампа, но подчеркнул, что единство НАТО сохраняется.

Европейские партнеры тем временем осторожно реагируют на ситуацию. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал США продолжать переговоры с Ираном и заявил о готовности помочь с обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе после завершения боевых действий.

Франция также рассматривает возможные оборонительные меры, тогда как коалиция из более чем 40 стран поддерживает усиление санкционного и дипломатического давления на Иран, избегая прямого военного участия.

Трамп и Рютте – что известно

По данным WSJ, администрация Трампа рассматривает план наказания некоторых стран-членов НАТО, которые, по мнению американского лидера, не оказали должной поддержки США и Израилю во время войны с Ираном.

После встречи с Рютте Трамп заявил, что страны НАТО не поддержали Вашингтон в критический момент и могут не сделать этого снова.

