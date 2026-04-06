Европа закрывает глаза на тревожные сигналы из Украины, – The Wall Street Journal

Если так будет продолжаться и дальше, в будущем проблемой для Европы станет не только Россия, но и Украина.

Европейские лидеры все чаще рассматривают поддержку Украины в войне с РФ как инструмент собственной безопасности, а не как вопрос морального выбора. Однако это приводит к тому, что европейцы закрывают глаза на деградацию демократических институтов в Украине. Об этом в авторской статье для The Wall Street Journal пишет профессор экономики Кембриджского университета и бывший экономический советник президента Зеленского Александр Роднянский.

Автор отмечает, что в публичной риторике Европа объясняет поддержку Украины борьбой между демократией и авторитаризмом, однако за закрытыми дверями все больше преобладает прагматический расчет.

"Их поддержка Украины больше не является прежде всего проявлением солидарности с дружественной демократией. Речь идет о выигрыше времени для себя", – пишет эксперт.

В Европе боятся, что в случае, если Россия выйдет из войны менее ограниченной правилами поведения и более уверенной в своих силах, угроза для других стран только возрастет. В этом контексте Украину рассматривают не только как государство, которое нужно спасти, но и как буфер, сдерживающий агрессию.

В то же время, как пишет автор, у такой стратегии есть обратная сторона. Европа, по его мнению, не признает открыто собственных интересов и одновременно избегает критики внутренних проблем Украины. Это приводит к тому, что эффективность государственных институтов в самой Украине отходит на второй план, если фронт держится. В результате могут игнорироваться вопросы насильственной мобилизации, концентрации власти или коррупции.

"Оборонительные войны не только защищают государства, они также деформируют их", – подчеркивает Роднянский.

Среди признаков такой деформации он называет напряженность между ветвями власти, сложности с принятием законов и зависимость от внешней финансовой помощи. Роднянский предупреждает, что война не обязательно укрепляет институты, а может их ослаблять.

По мнению эксперта, Европа делает ставку на то, что все искажения можно будет исправить после завершения войны. Однако это рискованный подход. В итоге, предупреждает он, ЕС может получить на своих границах не стабильную демократию, а "сильно вооруженную, глубоко травмированную, политически хрупкую страну".

Автор подчеркивает, что это не является аргументом против поддержки Украины, но требует более честной и комплексной политики. В частности, помощь должна учитывать не только военные нужды, но и развитие институтов, прозрачность и верховенство права.

"Буфер может выиграть время. Но если с ним обращаться неправильно, он также может стать следующей проблемой", – резюмирует экономист.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, отношения между Украиной и США вновь ухудшаются из-за разногласий в подходах к войне, в частности на фоне конфликта вокруг Ирана, санкций против России и военной помощи. На этом фоне Украина готовится к затяжной войне и даже рассматривает сценарий существенного или полного сворачивания поддержки со стороны США.

Также мы рассказывали, что нардеп Александр Мережко видит в Украине достаточно человеческих ресурсов для длительной войны: хватит на 10 лет и даже больше. Однако ключевой проблемой остается нежелание людей мобилизоваться из-за страха.

