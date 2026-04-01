'Сохраняйте хладнокровие': в Польше отреагировали на слова Трампа о выходе США из НАТО

Также заявление президента США прокомментировали во Франции и Германии.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отреагировал на слова президента Дональда Трампа о возможности выхода США из НАТО. По его словам, так же, как "нет НАТО без США, так и нет сильных США без союзников", цитирует The Guardian.

"Это работает в обе стороны", - подчеркнул он, призывая лидеров "сохранять хладнокровие".

Политик добавил:

"Сегодня мир больше сосредоточен на Ближнем Востоке, но безопасность восточного фланга НАТО не отходит на второй план. Польша играет здесь ключевую роль в построении архитектуры безопасности региона. Мы последовательно и независимо укрепляем как собственную мощь, так и мощь нашего альянса".

В The Guardian подчеркнули, что Польша будет среди стран, которые больше всего пострадают от возможного выхода США из НАТО, ведь она позиционирует себя как один из ближайших европейских союзников Вашингтона. Сейчас на ее территории находится около 10 тысяч американских военных.

Заместитель министра обороны Франции также сгладила комментарии Трампа, отметив, что война с Ираном не имеет ничего общего с НАТО.

"Позвольте напомнить, что такое НАТО. Это военный альянс, который занимается безопасностью евроатлантического региона. Он не предназначен для проведения операций в Ормузском проливе, что было бы нарушением международного права", - заявила Алис Руфо на конференции "Война + мир" в Париже.

В то же время представитель правительства Германии заявил, что его страна остается верной НАТО.

"Это не первый раз, когда он так поступает, и поскольку это повторяющееся явление, вы, пожалуй, можете сами оценить последствия", - заявил он на очередной правительственной пресс-конференции, говоря о Трампе.

Что этому предшествовало

Ранее Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО. Он считает, что европейские партнеры оказались ненадежными в критический момент, когда возникла необходимость разблокировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти.

"Мы помогали им без колебаний, в том числе и в Украине. Украина не была нашей проблемой. Это было испытание, и мы были рядом с ними, и всегда будем рядом. А их не было рядом с нами", - подчеркнул Трамп.

Также политик раскритиковал премьера Великобритании Кира Стармера за отказ участвовать в авиаударах.

"У вас даже нет флота. Вы слишком старые и имели авианосцы, которые не работали", - высказался президент о состоянии британских вооруженных сил.

