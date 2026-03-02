Макрон приказал увеличить число ядерных боеголовок и засекретить арсенал

Эммануэль Макрон официально меняет архитектуру безопасности Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон изложил новую стратегиюпредставил новую стратегию. Она разъяснила роль французского ядерного оружия в общей системе безопасности Европы на фоне полномасштабной войны в Украине, периодических трений с президентом США Дональдом Трампом по поводу Украины, Гренландии и НАТО.

"В настоящее время мы переживаем период геополитических потрясений, сопряженных с риском", – сказал Макрон в речи, произнесенной на базе подводных лодок в Бретани, добавив, что необходимо "ужесточение" французской модели сдерживания. И заявил следующее:

"Я отдаю приказ увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале. Мы больше не будем сообщать цифры, касающиеся нашего ядерного арсенала".

Эти слова были произнесены на фоне растущей неуверенности со стороны европейских лидеров в обязательствах США защищать Европу под своим собственным ядерным зонтиком.

Франция является единственной ядерной державой в Европейском союзе.

Ядерное оружие Европы

По словам президента Франции, их сдерживание "одновременно надежно и эффективно". Поэтому те, кто наберется смелости ударить по Франции, должны осознавать "невыносимую цену, которую это наложит на них".

"Чтобы быть свободными, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть могущественными", - добавил он.

France24 пишет, что в июле Франция и Великобритания приняли совместную декларацию, которая позволила ядерным силам обеих наций быть "скоординированными", оставаясь при этом независимыми. Великобритания, больше не являющаяся членом ЕС, но остающаяся союзником НАТО, – единственная другая европейская страна с ядерным сдерживанием.

Ранее УНИАН сообщал, что Европа обсуждает разработку ядерного оружия впервые с конца холодной войны. Если Вашингтону больше нельзя доверять – Европа сталкивается с тем, что ей придется остаться наедине с РФ, которая имеет самый большой в мире ядерный арсенал.

