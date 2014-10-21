В России работают над созданием аналога Skype, "легитимного с точки зрения российских законов"

Об этом со ссылкой на телекоммуникационную компанию пишет РИА "Новости".

Как отмечается, продукт должен обеспечить абонентам возможность звонить и принимать входящие вызовы с использованием программного приложения, установленного как на обычном компьютере, так и на мобильном устройстве на базе iOS и Android.

Читайте такжеВ России хотят запретить звонки со Skype на мобильныйПри этом планируется, что абоненты смогут обмениваться короткими текстовыми сообщениями, передавать файлы, в том числе видео.

"Это будет VoIP решение, но набор функций немного шире за счет тех возможностей оператора связи, которые недоступны OTT-игрокам. Кроме того, этот сервис будет легитимным с точки зрения российского законодательства", — сказал представитель "Ростелекома". По его словам, все абоненты компании смогут получить реальный телефонный номер для общения с абонентами телефонных сетей.

"Таким образом, пользователи смартфонов получат еще один телефонный номер на своем смартфоне, а пользователи планшетов получат возможность звонить с планшетных компьютеров, даже если в них нет GSM-модуля. Кроме того, части наших пользователей мы дадим возможность привязать свой домашний номер к приложению, и для них домашний телефон станет мобильным", — сказали в "Ростелекоме".

Максимальная стоимость контракта — 72,853 миллиона рублей. Подрядчика планируется определить 6 ноября.