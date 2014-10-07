Испания расследует, как медсестра заразилась Эболой - BBC

Испанские власти начали расследование в мадридской больнице после того, как одна из медсестер заболела лихорадкой Эбола, сообщает BBC Украина.

Местные власти предполагают, что 40-летняя женщина стала первой, кто заразился смертельным вирусом вне Западной Африки.

Она работала в команде медиков, которые лечили испанских миссионеров Мануэля Гарсиа Виехо и Мигеля Пахареса. Больных доставили из Либерии и Сьерра-Леоне, оба они умерли.

Других членов команды сейчас также проверяют на инфицирование Эболой.

Читайте такжеВ Испании зафиксирован первый случай заражения вирусом Эбола

Этот вирус передается через тесный контакт с больным - слюну, кровь и другие выделения. Он убил уже около 3400 человек - преимущественно в Западной Африке.

По сообщениям, больница имени Карлоса III в Мадриде, где лечились миссионеры, усилила меры безопасности, а врачи, которые работали с больными Эболой, надевали двойные комбинезоны, перчатки и защитные очки.

Больная медсестра сейчас находится в стабильном состоянии - ее перевели в специализированное отделение больницы имени Карлоса III.

Женщине стало плохо 30 сентября, но к врачам она обратилась только 5 октября.